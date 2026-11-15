Özel'in tek aday gittiği seçimde hırsızlık arsızlık şovu yapıldı! Yolsuzlar kurultayı

BUĞRA KARDAN

Delegeleri satın alınarak oturtulduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğundan yargının mutlak butlan kararıyla kaldırılınca çareyi verileri ve vekilleri çalarak, YP’ye kaçmakta bulan Özgür Özel, ilk imtihanını veremedi. Dün Ankara Spor Salonu’nda yapılan 1. Olağan Kurultay’da Özel’in hırsızlara, yolsuzlara, arsızlara kol kanat germeye kararlılıkla devam edeceğini ortaya koydu. Belediye başkanlarını, ihale avcılarını ve kara paracıları rüşvete bağlayan Özel’in tek aday olarak girdiği kurultayda, şaibelerle anılan isimlere mağdur rolü biçildi. İstanbul’u yağmalamaya doymayan çetenin başı Ekrem İmamoğlu’nun ajitasyonlar, kara propagandalar ihtiva eden video mesajı yayınlandı. Vurgunculuktan yargılanan 7 belediye başkanının algı oyunlarına, duygu sömürülerini içeren ortak mesajı okundu. Mesajda YP’ye katıldığını deklare eden rüşvet ve kara para aklamaktan hüküm giyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yolsuzluktan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, “Silivri’de tutsağız” diyerek mazlumu oynadı. Dalavereleri ifşa olan Özel ve İmamoğlu’nun yan yana bulunduğu pankartın açıldığı kurultayda bir dönem idare ettiği ABB’yi zarara uğratan Murat Karayalçın’ın Divan Başkanlığı’na seçilmesi ise “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Dün kurultaydan yansıyan ibretlik kareler, YP’nin yolsuzların toplanma kampı olduğuna bir defa daha işaret etti. Sabıkası kabarık figürlerle yol yürüyeceğini cümle âleme haykıran Özel, CHP’yi kurultaya davet etmeyerek ise yeni dönemde husumet siyasetini bırakmayacağını gösterdi.

KÜRSÜDEN DE İZLEYİCİ BÖLÜMÜNDEN DE NEFRET SAÇILDI

Bin 157 delegenin oy kullandığı kurultayda bin 154 oy alarak genel başkanlık görevine devam eden Özel’in YP’ye hakim olmak, İmamoğlu’nu devre dışı bırakmak için her yolu denemesi dikkatten kaçmadı. PM üye sayısını 80’den 150’ye çıkarma, çarşaf yerine blok liste oluşturma kararı bunu ortaya koydu. İmamoğlu yanlıları da kendilerini hissettirdi. Zaman zaman salonda ‘Cumhurbaşkanı İmamoğlu’ sloganları atıldı. İzleyici bölümünden ara ara mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedef alındığı müşahede edildi. Salonda Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’ yazılı kâğıt asıldığı gözden kaçmadı. İktidara kin kusulan kurultayda Özgür Özel, Kobani ve Gezi kalkışmalarda rolleri bulunanlara siper olmaktan çekinmedi. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Can Atalay, Ekrem İmamoğlu ve daha niceleri için adalet talebinde birleşebildiğimiz gün, gerçek çözümün kapısını aralayabiliriz” cümlelerini kullanmaktan geri durmadı.

TİMSAH GÖZYAŞLARI SEL OLDU

YP’nin 1. Olağan Kurultayı’nda bol bol tiyatro oynandı. Kurultayda Özel ve ekibinin Saraçhane provokasyonunu meşrulaştırmak için kullandığı Pikaçu sembolüne yer verildi. Yine Özel, YP için bağışta bulunanları hatırlatırken duygulanmış gibi yaptı. Londra’dan 3 bin sterlinlik viski ayrıca İtalya’dan 7 bin 740 euroluk mont ve ayakkabı sipariş ettiren Özel, YP’ye bağış olarak Çankırı’dan bin lira gönderildiğini anımsatarak büyük samimiyetsizlik örneği sergiledi. Özel’in manipülasyonunu İmamoğlu’nun mektubunun yapay zekâyla canlandırıldığı sırada Dilek İmamoğlu’nun döktüğü timsah gözyaşları takip etti. Bu arada YP’nin 1. Olağan Kurultayı için Ankara Spor Salonu’nun seçilmesi manidar bulundu. CHP’nin hileli 38. Olağan Kurultayı’nın yapıldığı salonun tercih edilmesine anlam verilemedi.

Skandalla dolu kurultayı yakından takip eden tecrübeli siyasiler ve analistler, Özel’in kendisinin de arkadaşlarının da çamur içinde debelendiğini belirttiler. Bunun gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış İmamoğlu’nun ve belediye başkanlarının propagandalarına sahne olan 1. Olağan Kurultay’da net biçimde görüldüğünü dile getirdiler.

“ÖZEL VE EKİBİ NE İMAMOĞLU’NDAN NE TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BAĞIMSIZ”

Akit’e konuşan eski CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

“YP’nin vahim bir hâlde olduğu tekrar anlaşıldı. Kurultayda şaibelere karışanlara kalkan olundu. Bunları aklamak, bunlara mağdur görüntüsü vermek için elden gelen yapıldı. İmamoğlu’yla başlayan yolsuzluklar çok büyüktü. Böyle yolsuzluklar, bırakın Türkiye’yi Osmanlı tarihinde yoktu. İmamoğlu’nun tek başına olmadığı da görüldü. Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir’de rüşvet vakalarıyla karşı karşıya kalındı. O nedenle kurultayda İmamoğlu’nun açıklamalarının dinlettirilmesi, hakkında onlarca itham olan ve tutuklu bulunan 7 belediye başkanının beyanlarının okunması önemliydi. YP’nin yolsuzluk yapanları himaye ettiğinin kanıtıydı. Özel ve ekibi için başka seçenek yok. Özel ve ekibi için İmamoğlu’nu, mahkûm olan ya da yargılanan o 7 belediye başkanını koruyup kollamak mecburiyet. Çünkü ortada suç ortaklığından kaynaklı göbek bağı var. Yani YP, suçun merkezinde. Anlıyoruz ki kimse, kimseden bağımsız değil. İmamoğlu’nun da diğerlerinin de Özel ve ekibiyle devamlı yolları birleşiyor. Bundan şüphe duyulmuyor. Dünkü kurultay da yapılan propagandalar, şovlar dikkate alındığında YP’nin gelecekte suçla yâd edileceği haber veriyor. Hâsılı Özel ve ekibi çıkmazda. YP, batağın içinde. Bu bataktan kurtulma niyetinde, derdinde değil. Belli ki İmamoğlusuz YP serüveni olmayacak. Özel ve ekibi, yolsuzluk zanlılarından bağımsız yürümeyecek. Özel’in manevra alanı yok. Özel için vurgunlara bulaşanlara sahip çıkmak zorunluluk. Bu zorunluluğun temelinde yatan faktör açık. Yani Özel ve ekibi, CHP’den ayrılsa da YP’de bir araya gelse de gerek İmamoğlu’yla gerek rüşvet yahut irtikâptan tutuklu diğer figürlerle suç ortaklığı devam ediyor. Doğal olarak YP, şaibelilerin buluşma adresi konumunu koruyor. Her şey net. Bırakın İmamoğlu’nu Divan Başkanı Murat Karayalçın’ın ABB Başkanlığı yaptığı dönem hatırımızda. Karayalçın’ın usulsüzlükten yargılandığı da belleğimizde. Nihayetinde YP’nin dünkü kurultayında yok yoktu. Timsah gözyaşları, yapmacık tavırlar, tribünlere oynamalar, tiyatrolar, Allah adına yemin etmeler… Görünen o ki Özel, İmamoğlu’nun yöntemlerini uyguluyor. Duygu sömürüsünde, dini siyasete alet etmede İmamoğlu’ndan aşağı kalmıyor.”

“KİRLİLER, LEKELİLER ÖZEL’İN ETRAFINDA KÜMELENDİ”

Siyasi Analist Bülent Gürsoy da şunları kaydetti:

“CHP’nin kurultayı ibretlikti. Yolsuzluktan yargılananların, tutukluların propagandalarının yapılması Özel ve ekibinin zihniyetini ifade etti. Anlaşıldı ki Özel ve ekibi, bagajı yüklü olanları müdafaa etmeyi bırakmayacak. Garipsememek gerek, Özel ve ekibinin siyaset anlayışı böyle. Siyasi ahlâk ve etikten pay almayanların YP’de toplanmalarını ise yadırgamamak gerek. Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de arınmaya gitmesi boşuna değildi. Arınma şarttı. Kirlilerle, lekelilerle yollar ayrılmalıydı. Neyse ki arınmada başarılı olundu. Kirliler, lekeliler Özel’le gemiyi terk ettiler. YP’de toplandılar.

CHP, Özel döneminde yolsuzluklarla ve ahlâksızlıklarla anılıyordu. Özel’e kadar İSKİ skandalı dışında büyük bir sorun yoktu. Lâkin tablo Özel’le başkalaştı. CHP’nin imajı yara aldı. Neyse ki Kılıçdaroğlu’nun gelişiyle yara kapatıldı. Kurultay da enteresandır ki Özel, Atatürk’ün mirasının YP’ye emanet edildiği iddiasını dillendirdi. ‘CHP biziz’ imasında bulundu. Bu, bir takıyye olup, Özel’e Atatürk’ün mirasını kimle sahipleneceği sorulmalı. ‘Dev mirası İBB davasında kirlilikleri ortaya dökülen İmamoğlu’yla mı, odasında para dolu poşet olan Veli Ağbaba’yla mı koruyacaksınız’ suali yöneltilmeli. Yazık! İmamoğlu ve dün katılan 7 yolsuzluktan yargılanan belediye başkanıyla YP’nin suçla iç içe olduğu katileşti. Özel için daha sıkıntılı bir evrenin başlayacağı da netleşti.

İlaveten Özel’i dikkatle dinledik. Bir ara YP’ye Çankırı’dan bir sütçünün bin lira bağışladığını anlattı. Bir nevi helal para tanıtımı yaptı. Bu da şaşırttı, ‘YP’ye helal para da giriyormuş’ dedirtti. “