Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla önümüzdeki seçimlerde genç seçmenlerin oy tercihlerine ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
Aktaş, AK Parti'nin gelecek seçimde en güçlü desteği genç seçmen kitlesinden alacağını savunarak bu tespitin rasyonel temellere dayandığını belirtti.
GENÇ SEÇMEN VURGUSU VE RASYONEL TEMELLER
Sosyal medya platformu X üzerinden (@ihsanaktas) değerlendirmelerde bulunan İhsan Aktaş, siyasi gündeme dair öngörüsünü paylaşırken gençlerin seçmen davranışlarına işaret etti. Aktaş paylaşımında, "Önümüzdeki seçimler için iddialı bir başlık atalım: AK Parti gelecek seçimde en güçlü desteği genç seçmenden alacak. Bu iddianın rasyonel temelleri var" ifadelerini kullandı.
Gündem
Anket sonuçları gündeme bomba gibi düştü! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket açıklandı
Gündem
ABD'de ilk Müslüman senatör tarihi eşikte! Michigan anketlerinde Abdul El-Sayed zafere koşuyor!