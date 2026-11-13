  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı ‘İstediğimiz altyapıları gizlice durdururuz’ dedi! Yapay zeka Bill Gates’in kendi şirketini vurdu İran ve Çin, Türkiye'nin önüne geçti: Rusya büyük krizin sebebini açıkladı AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor “Gazze’den Bana Ne” diyenler utansın İtalyan kadın Gazzeli çocuklar için sarayını sattı! İnsanlıktan utandıran açıklama! "Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz" O ilimizde 7 günde 10 cinayet işlendi! Hepsinin ortak bir yanı ortaya çıktı Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular Deniz seferleri iptal, 112 çatı uçtu, ihbar yağdı… İstanbul’a lodos için 05.00 uyarısı Bakanlık devreye girdi! 'Vatan, din, namus; erkeğe emanet! Silahsız erkek ‘er’ kişi olamaz!' diyen psikoloğa erişim engeli geldi
Gündem Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....
Gündem

Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla önümüzdeki seçimlerde genç seçmenlerin oy tercihlerine ilişkin dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Aktaş, AK Parti'nin gelecek seçimde en güçlü desteği genç seçmen kitlesinden alacağını savunarak bu tespitin rasyonel temellere dayandığını belirtti.

GENÇ SEÇMEN VURGUSU VE RASYONEL TEMELLER

Sosyal medya platformu X üzerinden (@ihsanaktas) değerlendirmelerde bulunan İhsan Aktaş, siyasi gündeme dair öngörüsünü paylaşırken gençlerin seçmen davranışlarına işaret etti. Aktaş paylaşımında, "Önümüzdeki seçimler için iddialı bir başlık atalım: AK Parti gelecek seçimde en güçlü desteği genç seçmenden alacak. Bu iddianın rasyonel temelleri var" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’da sandık çıkış anketleri açıklandı! İliyana Yotova yarışı önde tamamladı
Bulgaristan’da sandık çıkış anketleri açıklandı! İliyana Yotova yarışı önde tamamladı

Dünya

Bulgaristan’da sandık çıkış anketleri açıklandı! İliyana Yotova yarışı önde tamamladı

Anket sonuçları gündeme bomba gibi düştü! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket açıklandı
Anket sonuçları gündeme bomba gibi düştü! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket açıklandı

Gündem

Anket sonuçları gündeme bomba gibi düştü! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket açıklandı

ABD'de ilk Müslüman senatör tarihi eşikte! Michigan anketlerinde Abdul El-Sayed zafere koşuyor!
ABD'de ilk Müslüman senatör tarihi eşikte! Michigan anketlerinde Abdul El-Sayed zafere koşuyor!

Gündem

ABD'de ilk Müslüman senatör tarihi eşikte! Michigan anketlerinde Abdul El-Sayed zafere koşuyor!

Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim!
Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim!

Gündem

Abdulkadir Selvi SONAR'ın son anketini değerlendirdi! 38 yıldır anket yapıyorum böyle bir sonuç görmedim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Niye ki,faiz mi ,enflasyon mu düştü.issizlik mi düştü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23