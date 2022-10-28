Özbekistan'ın dış ticaret hacminde yüzde 27 büyüme

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının 9 ayında ülkenin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 35,7 artarak 14 milyar 51,5 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 22,3 artarak 21 milyar 973,1 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 7 milyar 921,6 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ülkenin ihracatında sanayi ürünleri yüzde 24,2, altın yüzde 21,1, hizmetler sektörü yüzde 20,1, gıda ve hayvancılık yüzde 7,7, kimyasal ürünleri yüzde 6,9, ithalatında ise makine ve teçhizatlar yüzde 32,1, sanayi ürünleri yüzde 19,2 ve kimya ürünleri yüzde 13,8 pay aldı.

Yılın 9 ayında Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler 6 milyar 788,4 milyon dolarla Çin, 6 milyar 544 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 261,8 milyon dolarla Kazakistan, 2 milyar 456,4 milyon dolarla Türkiye ve 1 milyar 826,3 milyon dolarla Güney Kore oldu.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, Ocak-Eylül 2021'de yüzde 2,5 artarak 28 milyar 216 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Özbekistan-Türkiye ticari ilişkileri

Türkiye, bu yılın 9 ayında yüzde 6,8'lik pay ile Özbekistan'ın 4'üncü ticari ortağı oldu.

Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, yılın aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 2 milyar 456,4 milyon dolara ulaştı.

Yılın 9 ayında Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 4,2 azalarak 1 milyar 197,9 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da yüzde 6,7 artışla 1 milyar 258,6 milyon dolar oldu.

Ocak-Eylül 2021'de Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 2 milyar 429,5 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.