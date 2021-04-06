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Spor Ozan Kabak’tan flaş açıklama! 'İstanbul'da kazanmak istiyorum'
Spor

Ozan Kabak’tan flaş açıklama! 'İstanbul'da kazanmak istiyorum'

Liverpool formasıyla İngiltere Premier Lig'de mücadele veren milli futbolcu Ozan Kabak, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 15:33:00 -
Ozan Kabak’tan flaş açıklama! 'İstanbul'da kazanmak istiyorum'

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde yapılacak olmasıyla ilgili, "İstanbul, benim memleketim.

Büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için çok anlamlı bir şehir. Finalin İstanbul'da olması benim için güzel bir tesadüf oldu.

Finalin İstanbul'da olması bana apayrı bir motivasyon sağlıyor. Finalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için büyük hayal. İnşallah gerçekleşir" şeklinde görüş belirtti.

"Benim için büyük bir gurur"

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynamanın önemine dikkati çeken 21 yaşındaki stoper, "UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu.

Orada oynamak benim için büyük bir gurur. Dünyanın en iyi takımları ve futbolcuları orada mücadele ediyor.

Her sene orada oynamak en büyük hedefim. Şu anda çeyrek finale kadar çıktık. İnşallah sonu final olur. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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