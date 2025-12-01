Otomotivde büyük sır açığa çıktı! 5 projeye 3.4 milyon TL ödül verildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mobilite ve otomotiv sektörünün geleceğine yön verecek teknolojik girişimlere destek vermeye devam ediyor. OİB, bu kapsamda İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge’da beş projeye toplam 3 milyon 400 bin TL nakdi ödül takdim etti.

OİB, Türkiye ihracatının sürdürülebilir artışına ve otomotiv sektörünün ihracat liderliğini sürdürmesine odaklanarak; özellikle yazılım tanımlı araçlar, elektrikli ve otonom araçlar, siber güvenlik ve üretim süreçlerini optimize eden sensör teknolojileri gibi alanlarda dijital dönüşüm ihtiyacına yanıt veren projelere ödül dağıtıyor.

“Tüm projeler çok kıymetli”

Big Bang Startup Challenge’da OİB adına sahnede ödülleri OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Sarıkaya, OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova ile OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu birlikte açıklayarak takdim ettiler.

Ödül töreninde konuşan OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu “Biz Türkiye'nin değişmez ihracat şampiyonu Otomotiv İhracatçılar Birliğiyiz. Dünya otomotiv endüstrisinde yaşanmakta olan değişimin öncüsü olmak, dönüşüme yön vermek zorundayız. Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak sorumluluğumuz ağır; otomotiv dünyası mobiliteye dönüşürken bundan uzak kalamayız, aktif rol oynamak uyum sağlamak zorundayız. Bunun yolu da belli: Yeni fikirlere, yeni çözümlere, gençlere yatırım yapmak. Sanayiciler olarak ulaşamadığımız yenilik kapılarını, işte bu genç beyinlerle açmalıyız. Bugünkü başarımızı gelecek nesillere taşımak istiyorsak, üretim kabiliyetimizin yanına yazılım, elektronik, sensörler, yapay zeka kabiliyetlerini eklememiz, otomobilin dışında mobilite dünyasının içinde yeni iş alanları açmalıyız” dedi. Burhanoğlu ayrıca OİB olarak gençlerin fikirlerini ve projelerini çok önemsediklerini ve desteklerinin süreceğini de vurguladı.

Big Bang’de OİB ödüllerini kazanan projeler ve ödül miktarları

1-Vignetim-800 bin TL

2-Arya-AI-750 bin TL

3.-M-Based-700 bin TL

4-STEP4-600 bin TL

5-Biges Kompozit-550 bin TL