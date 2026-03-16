Küresel enerji piyasalarında deprem: Benzin fiyatlarında rekor yükseliş!

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel petrol arzını ne kadar süreyle aksatabileceğine dair endişelerin artması, benzin vadeli işlemlerini son ayların en yüksek seviyesine taşıdı. Çatışmaların üçüncü haftasına girmesiyle birlikte bölgedeki petrol altyapısı risk altına girerken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel enerji piyasalarını baskı altında tutuyor.

Stratejik Hedef Harg Adası

ABD'nin, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Basra Körfezi'ndeki stratejik noktalardan biri olan Harg Adası'ndaki askeri tesislere cuma günü düzenlediği saldırı, piyasalarda şok etkisi yarattı. Washington, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere müdahale etmesi halinde adanın da hedef alınabileceği tehdidinde bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı Devreye Giriyor

Küresel arz üzerindeki baskıya dikkat çeken Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), pazar günü yaptığı açıklamada, benzeri görülmemiş büyüklükteki rezervlerden sağlanan petrolün Asya'da derhal kullanıma sunulacağını belirtti. Bu adım, piyasalardaki gerginliği bir nebze olsa da azaltmayı amaçlıyor.

Türkiye'de Güncel Akaryakıt Fiyatları

Küresel piyasalardaki bu gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. İşte güncel fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 61.41 TL

Motorin: 65.91 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.26 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 67.31 TL

LPG: 30.29 TL

Gelecek Tahminleri

Uzmanlara göre bölgedeki gerilim sürdükçe enerji piyasalarındaki dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor. Savaşın gidişatı ve Hürmüz Boğazı'nın durumu, petrol fiyatlarını doğrudan etkileyecek en önemli faktörler arasında yer alıyor. Küresel enerji piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.