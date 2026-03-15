Gündem Yöneltilen suçlama belli oldu! ‘Bize bir tufan lazım’ diyordu şimdi gözaltında
Gündem

Yöneltilen suçlama belli oldu! 'Bize bir tufan lazım' diyordu şimdi gözaltında

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yöneltilen suçlama belli oldu! 'Bize bir tufan lazım' diyordu şimdi gözaltında

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep'teki evinden gözaltına alındı. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen operasyonda, Türkmen'in evinde arama yapıldığı ve tüm elektronik eşyalarına el konulduğu bildirildi.

Sosyal medyadan yaptığı ‘Bize bir tufan lazım’ paylaşımı nedeniyle Türkmen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Türkmen sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Artık tek tek, ayrı ayrı fabrikalarda, işyerlerinde başlayıp biten direnişler, saman alevi gibi parlayıp sönen kıvılcımlar, yolumuza dikilmiş duvarlara çarpıp geri çekilen dalgalar değil; bize bir tufan lazım.

Üç günlük yazı dizimizin son yazısı:

Bize bir tufan lazım

İlginize…”

Arayan mutlaka bulur... tufanini da belasini da!...aşilarini yapmadan salmayin toplum icine

