Canan Karatay'dan youtube'da olay çıkış! Böbrekleri tuz bozuyor demeyin dedi ve ekledi...
Canan Karatay'dan yine ezberbozan açıklamalar geldi.
“Tuzsuz kalmak tehlikelidir. Böbrekleri de bozar, tansiyonu da yükseltir.” Diyen Canan Karatay, böbrekleri bozan etkenleri açıkladı. Bazı ilaçların aşırı kullanımının da böbrekleri riske attığına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, tuzu doğru şekilde tüketmeyi önerdi. İşte Karatay'dan sağlıklı böbreklerin sırrı…
Böbrek yetersizliği Türkiye'de salgın halinde; diyaliz merkezleri dolup taşıyor. Peki, bu böbrekleri ne bozuyor? Prof. Dr. Canan Karatay, böbreklere zarar veren etkenleri açıkladı.
Kendi YouTube kanalında konuşan Canan Karatay, böbrekler için asıl tehlikenin tuz olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Bizim farmakolojide ilk dersimiz her ilaç zehirdir cümlesi ile başlar. Bir daha söylüyorum. Her ilaç zehirdir. Tabii ki hastalanınca gerektiği zaman ilaç vereceğiz, uygulayacağız. Ama hayat boyu olmaz. İşte böbrekleri bozan bunlardır. Hayat boyu kolesterol ilacı kullanılmaz. Böbrekleri bozar, karaciğeri bozar, kalbi bozar."
Her yaşın kendine göre bir ilerleyişi olduğunu belirten Karatay, şöyle devam etti: "En önemli belirtisi sabah ilk idrarda idrar rengimizin açık renk olması. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Geçen konuşmamda da söyledim. Saat 8'den sonra çok içmememiz lazım. Sık sık uykumuzu kaçırıp tuvalete kalkalım diye. O halde gün içinde mümkün olduğu kadar hakikaten su içmemiz lazım. Özellikle böbreklerimizi çalıştırmak için böbrekle kalp aynı şeyle çalışıyor. Aynı şekilde çalışıyor. O ayrı, o ayrı, o ayrı değil. Beyin de öyle.
Tuzlu su çok önemli. Yani turşu suyu çok önemli. Hakikaten vücuda yeterli tuz girmese hakikaten böbreklerin iyi çalışması olmaz.
Tuz dediysek de mineral deposu olan kristal kaya tuzundan bahsediyoruz. Bir sürü tuz var. Yani bir tek sofra tuzundan bahsetmiyoruz.
Sofra tuzu en tehlikelisi. Sofra tuzu en tehlikelisi. İşlem görmüş olduğu için ve aşırı derecede içlenmiş olduğu için ve içinde kimyasallar, alüminyumlar, ağartıcı bromürler bulunduğu için. Ama kristal kaya tuzu çok önemli. Su için diyoruz ya lütfen tuzlu su içelim."
