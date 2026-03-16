Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!
Arabesk müziğin büyük seslerinden Orhan Gencebay, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yatışı yapılan Gencebay'ın tedavisi, hastanede sürüyor.
İHA'da yer alan habere göre; yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu. Beşiktaş Zincirlikuyu'ndaki bir hastanede, koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan Gencebay'ın, tedbir amaçlı yatışının yapıldığı öğrenildi.
Orhan Gencebay'ın tedavisine hastanede devam edilirken eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınlarının Gencebay'ı yalnız bırakmadığı belirtildi.