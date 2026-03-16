Kars buz kesti! Buz sarkıtları 3 metreyi geçti
Kars buz kesti! Buz sarkıtları 3 metreyi geçti
Kars buz kesti! Buz sarkıtları 3 metreyi geçti

Kars’ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı zorlaştırıyor... Gece sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Kars’ta bahar beklentisi yerini yeniden sert kış şartlarına bıraktı. Kars'ta son yılların en sert kışı yaşanıyor. Kar yağışı ve soğukların etkili olduğu Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde evlerin çatıları ve su oluklarından metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşurken, köylüler zor anlar yaşıyor.

 

Hava sıcaklığının eksi 15 ile eksi 20 derece arasında seyretmesiyle birlikte evlerin çatılarında buz kütleleri oluştu. Bazı buz sarkıtlarının 3 metreye yaklaştığı görüldü.

 

Mart ayında beklenmeyen tablo

Bahar beklentisinin yerini yeniden şiddetli soğuklara bıraktığını ifade eden Erol Demirkaya, "Kars'ta baharı beklerken her taraf dondu. Havalar eksi 20 dereceyi buldu. Akşam saatlerinde soğuk daha da artıyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

 

Köy sakinlerinden Murat Aydın, çatıdan kopardığı buz kütlesiyle birlikte yaşanan soğuğu anlattı. Buzun uzunluğunun neredeyse kendi boyuna ulaştığını belirten Aydın, yaşanan kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini söyledi.

 

Aydın, "Baharı beklerken havaların eksi 15-20 dereceye düşmesi baharın biraz geç geleceğini gösteriyor. Kars'ta bu sene hayat şartları baya zorlaştı. Evin yüksekliği yaklaşık 3 metre. Boyum 1 metre 69 santim, kopardığımız buzun uzunluğu ise yaklaşık 1 metre 60 santim" diye konuştu.

 

Soğuk bir süre daha etkili olacak

Kars'ta etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle özellikle akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülmeye devam ediyor. Kars'ta bahara rağmen etkisini sürdüren sert kış şartları, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.

