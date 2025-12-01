Elektrikli B-SUV’da yeni oyuncu! BYD ATTO 2 Türkiye’de! Şehir içinde kuralları yeniden yazacak!

Teknoloji odaklı bir marka olarak BYD, tüm modellerinde yenilikçi özellikler ve gelişmiş fonksiyonlar sunmayı hedefliyor. ATTO 2 de bu vizyonun bir yansıması olarak, B-SUV segmentinde öne çıkan donanımlarla dikkati çekiyor. ATTO 2, her iki donanım seviyesinde de sınıfının üzerinde bir standart tanımlıyor. Panoramik cam tavanı ve perdesi, 17 inç jantları, vegan deri koltukları, elektrikli ayarlanabilir ön koltukları, 8.8 inç dijital gösterge paneli ve dönebilir dokunmatik multimedya ekranı tüm versiyonlarda ortak olarak sunuluyor. Gelişmiş güvenlik teknolojileri, iki donanım seviyesinde tamamen aynı kapsamda yer alıyor. Kamera ile sürücü yorgunluk algılama sistemi başta olmak üzere tüm ADAS fonksiyonları kullanıcılara eksiksiz şekilde ulaştırılıyor. BYD’nin imzası haline gelen Blade Batarya ve CTB mimarisi ile her iki donanımda standart sunulan ısı pompası, modelin verimlilik ve güvenlik odaklı karakterini güçlendiriyor. Comfort donanım seviyesi ise kullanıcı deneyimini daha ileri taşıyan teknolojik ve konfor odaklı bazı ek özelliklerle ayrışıyor. Daha büyük boyutlu 12.8 inç dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, ön koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, kabine derinlik kazandıran ambiyans aydınlatması, 15W kablosuz şarj ünitesi ve park manevralarını kolaylaştıran panoramik görüş kamerası gibi özellikler Comfort donanım seviyesinde tüketicilerle buluşuyor. Her iki versiyonda da yüksek donanım seviyesi korunurken, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir bir ürün yapısı oluşturuyor. BYD ATTO 2 kullanıcıları, araca geleneksel anahtarın yanı sıra NFC kartı ile de erişim sağlayabiliyor. Tüm versiyonlarda her iki ön koltuk da elektrikli olarak ayarlanabilirken, bu özellik B-SUV segmentinde nadir görülen bir donanım olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ısıtmalı direksiyon özelliği ise ATTO 2’yi rakiplerinden ayrıştıran konfor detaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Diğer BYD modellerinde olduğu gibi, ATTO 2 modeli de gelişmiş bir akıllı sesli asistan ile sunuluyor. Sistem, kullanıcıların klima, cam açma-kapama gibi birçok önemli fonksiyonu sesli olarak kontrol etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kablosuz şekilde aktive olan Android Auto ve Apple CarPlay, yolcuların kesintisiz bir bağlantı deneyimi yaşamasına olanak tanıyor. ATTO 2’de sunulan Araç Enerji Paylaşımı (VtoL) teknolojisi de günlük yaşamda önemli bir pratiklik sağlıyor. Bu özellik sayesinde araç, 3.3 kW’a kadar güç üreterek kahve makinesi veya elektrikli süpürge gibi cihazların çalıştırılmasına olanak tanıyor. Harici bir priz aracılığıyla kullanılabilen bu teknoloji, taşınabilir enerji kaynağı ihtiyacını karşılayarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.