Elektrikli B-SUV’da yeni oyuncu! BYD ATTO 2 Türkiye’de! Şehir içinde kuralları yeniden yazacak!

ATTO 2’nin iç tasarımı, modern çizgileri ve kaliteli malzemeleri geometrik bir tema ile bir araya getiriyor. Ön panel, BYD’nin modern tasarım anlayışını yansıtırken, kabin ve kapı içlerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler konfor hissini artırıyor. Orta konsolda yer alan çift bardaklık, geniş saklama alanları ve elmas kesim görünümlü vites iç mekâna zarif bir dokunuş katıyor. Ferah yaşam alanını destekleyen BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisi, özellikle arka koltuklarda geniş bir iç hacim sunarak, yolcular için ekstra konfor sağlıyor. Düz arka zemin tasarımı, özellikle aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir genişlik sunarken, 400 litrelik hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.340 litreye kadar genişleyerek daha fazla yükleme alanı sağlıyor. ATTO 2, Titanyum Gri, Su Yeşili, Kar Beyazı ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Dış tasarımdaki bu seçenekleri iç mekanda Siyah veya Bej renklerinde vegan deri döşeme alternatifleri tamamlıyor. Önde konumlandırılmış 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve ATTO 2’yi 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,9 saniyede ulaştırıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 km karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 km’ye kadar yükseliyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e ise yalnızca 28 dakikada şarj edilebiliyor. Modelde üç fazlı 11 kW AC şarj desteği standart olarak sunuluyor. Çok bağlantılı arka süspansiyon yapısı, artırılmış gövde rijitliği ve BYD’ye özgü Cell-to-Body (CTB) mimarisi, sürüş konforu ile güvenliği birlikte sağlıyor. Yeni ATTO 2, 17 inç jantlar, panoramik cam tavan, 12,8 inç dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, 50W kablosuz şarj ünitesi, gelişmiş “Hi BYD” sesli komut sistemiyle dikkati çekiyor. ATTO 2'nin her iki versiyonunda da dört farklı sürüş modu bulunuyor. Eco, Normal, Spor ve Kar seçenekleri, kullanıcıların farklı yol ve hava koşullarına hızlıca uyum sağlamasına imkan tanıyor. ATTO 2’de bağlantı ve kullanım kolaylığı açısından da zengin bir standart donanım seti sunuluyor. Ön kol dayamada biri 7,5W Tip-A, diğeri 60W Tip-C olmak üzere iki USB girişi yer alırken, arka yolcular için 18W destekli Tip-A ve Tip-C girişleri konforu artırıyor. Kabin havasını sürekli temiz tutan PM2.5 filtresi, “Follow Me Home” fonksiyonu ve uzun far asistanı da her iki donanım seviyesinde standart olarak sunularak ATTO 2’nin kullanıcı odaklı bütüncül donanım yaklaşımını tamamlıyor.