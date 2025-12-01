Elektrikli B-SUV’da yeni oyuncu! BYD ATTO 2 Türkiye’de! Şehir içinde kuralları yeniden yazacak!

  • İSTANBUL
Dünyanın bir numaralı yeni enerji araç üreticisi BYD, Türkiye’de ileri teknolojiyle dolu “akıllı seçim” niteliğindeki yeni modellerini müşterilerle buluşturmaya devam ediyor. 2025 yılı bitmeden, ürün gamının 9. modeli olan tamamen elektrikli kompakt B-SUV BYD ATTO 2, Boost ve Comfort donanım seçenekleriyle 1.529.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla BYD bayilerinde yerini alacak.

Dünyanın önde gelen yeni nesil elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan yepyeni ATTO 2 modeliyle genişletti. BYD’nin Türkiye’deki sekizinci elektrikli ve ürün gamı içindeki dokuzuncu modeli olan ATTO 2, kompakt yapısı, çevik manevra kabiliyeti, segmentinin üzerinde donanım seçenekleri ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran teknolojik inovasyonlarıyla şehir içi SUV deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Aralık ayında Türkiye’deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak olan ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1.529.000 TL, Comfort donanım versiyonu için ise 1.629.000 TL’lik özel lansman fiyatlarıyla otomobil severlerle buluşuyor.

Türkiye otomotiv pazarına BYD ATTO 2 modelinin yeni bir soluk getireceğini belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Türkiye’de elektrikli mobiliteye olan ilgi her geçen gün artarken, biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. BYD ATTO 2, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek segmentinde önemli bir oyuncu olacak. ‘Ulaşılabilir premium’ marka konumlandırmamız doğrultusunda, ATTO 2’nin üst düzey donanımı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkarak, tam elektrikli SUV segmentinde fark yaratacağına inanıyoruz. Bu yıl ATTO 2’nin yanı sıra TANG ve SEALION 7 modellerimizi de kullanıcılarla buluşturduk. Böylece Türkiye’de sunduğumuz model sayısı dokuza ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz.” dedi.

2025 yılının en hızlı büyüyen markasının BYD olduğunu belirten Ergun, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni enerji araç pazarının lideri olarak BYD, Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne güçlü bir ivme kazandırıyor. Teknoloji odaklı yaklaşımımız, yüksek donanım seviyemiz, güvenilirliğimiz ve ‘ulaşılabilir premium’ konumlandırmamız sayesinde tüketicilerin elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir rol üstleniyoruz. Türkiye’de yılın otomobili seçilen SEAL U modelimizin şarj edilebilir hibrit versiyonu ile şarj edilebilir hibrit teknolojisini Türkiye’de geniş kitleler için erişilebilir hale getiriyoruz. Böylece bu pazara hem liderlik ediyor hem de segmentin gelişimine öncülük ediyoruz.” BYD’ye gösterilen yoğun ilginin devam ettiğini vurgulayan Ergun şunları kaydetti: “5 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz SEALION 7 ve ATTO 2 lansmanının ardından sosyal medya, web sitemiz, telefon hattımız, bayilerimiz dahil tüm kanallarımızda yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve lansman sonrasında 5 binin üzerinde talep aldık. SEALION 7 modelimize gösterilen yoğun ilgi ve yüksek talep doğrultusunda, müşterilerimizin fiyat artışından etkilenmemeleri için Kasım ayındaki lansman fiyatını Aralık ayında da koruma kararı aldık. Yıl sonuna kadar bu talebi karşılayarak müşterilerimizi yeni araçlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz.”

BYD ATTO 2, modern SUV tasarımını kompakt boyutlarla kusursuz bir şekilde bir araya getiriyor. 4.310 mm uzunluğa, 1.830 mm genişliğe ve 1.675 mm yüksekliğe sahip olan model, oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor. 2.620 mm’lik dingil mesafesi, segmentindeki birçok rakibine kıyasla çok daha ferah bir iç mekân sağlıyor. Bu ölçülere ek olarak 10,5 metrelik dönüş çapı ile manevra kolaylığı sağlayarak hem şehir içi kullanım kolaylığı hem de ferah bir yaşam alanı arasında dengeli bir yapı sağlıyor. ATTO 2’nin dış tasarımı, zarif detaylarla güçlendirilmiş çarpıcı bir duruş sergiliyor. Ön bölümdeki keskin hatlı LED farlar, ince gündüz farları ve parlak ön panjur detayları, modelin dinamik ve iddialı karakterini vurguluyor. Dikey hava girişleri ve aerodinamik ön tampon, yalnızca modern tasarımı öne çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın verimliliğine de katkı sağlıyor. Arka tasarımda ise Çin kültüründen ilham alınarak tasarlanan, sonsuz iyi şansı simgeleyen “8” formundaki stop lambaları, ATTO 2’nin estetik çizgisini tamamlıyor ve ona özgün bir kimlik kazandırıyor.

ATTO 2’nin iç tasarımı, modern çizgileri ve kaliteli malzemeleri geometrik bir tema ile bir araya getiriyor. Ön panel, BYD’nin modern tasarım anlayışını yansıtırken, kabin ve kapı içlerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler konfor hissini artırıyor. Orta konsolda yer alan çift bardaklık, geniş saklama alanları ve elmas kesim görünümlü vites iç mekâna zarif bir dokunuş katıyor. Ferah yaşam alanını destekleyen BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisi, özellikle arka koltuklarda geniş bir iç hacim sunarak, yolcular için ekstra konfor sağlıyor. Düz arka zemin tasarımı, özellikle aileler ve uzun yolculuklar için ideal bir genişlik sunarken, 400 litrelik hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.340 litreye kadar genişleyerek daha fazla yükleme alanı sağlıyor. ATTO 2, Titanyum Gri, Su Yeşili, Kar Beyazı ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Dış tasarımdaki bu seçenekleri iç mekanda Siyah veya Bej renklerinde vegan deri döşeme alternatifleri tamamlıyor. Önde konumlandırılmış 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve ATTO 2’yi 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,9 saniyede ulaştırıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 km karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 km’ye kadar yükseliyor. 65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e ise yalnızca 28 dakikada şarj edilebiliyor. Modelde üç fazlı 11 kW AC şarj desteği standart olarak sunuluyor. Çok bağlantılı arka süspansiyon yapısı, artırılmış gövde rijitliği ve BYD’ye özgü Cell-to-Body (CTB) mimarisi, sürüş konforu ile güvenliği birlikte sağlıyor. Yeni ATTO 2, 17 inç jantlar, panoramik cam tavan, 12,8 inç dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, 50W kablosuz şarj ünitesi, gelişmiş “Hi BYD” sesli komut sistemiyle dikkati çekiyor. ATTO 2'nin her iki versiyonunda da dört farklı sürüş modu bulunuyor. Eco, Normal, Spor ve Kar seçenekleri, kullanıcıların farklı yol ve hava koşullarına hızlıca uyum sağlamasına imkan tanıyor. ATTO 2’de bağlantı ve kullanım kolaylığı açısından da zengin bir standart donanım seti sunuluyor. Ön kol dayamada biri 7,5W Tip-A, diğeri 60W Tip-C olmak üzere iki USB girişi yer alırken, arka yolcular için 18W destekli Tip-A ve Tip-C girişleri konforu artırıyor. Kabin havasını sürekli temiz tutan PM2.5 filtresi, “Follow Me Home” fonksiyonu ve uzun far asistanı da her iki donanım seviyesinde standart olarak sunularak ATTO 2’nin kullanıcı odaklı bütüncül donanım yaklaşımını tamamlıyor.

Teknoloji odaklı bir marka olarak BYD, tüm modellerinde yenilikçi özellikler ve gelişmiş fonksiyonlar sunmayı hedefliyor. ATTO 2 de bu vizyonun bir yansıması olarak, B-SUV segmentinde öne çıkan donanımlarla dikkati çekiyor. ATTO 2, her iki donanım seviyesinde de sınıfının üzerinde bir standart tanımlıyor. Panoramik cam tavanı ve perdesi, 17 inç jantları, vegan deri koltukları, elektrikli ayarlanabilir ön koltukları, 8.8 inç dijital gösterge paneli ve dönebilir dokunmatik multimedya ekranı tüm versiyonlarda ortak olarak sunuluyor. Gelişmiş güvenlik teknolojileri, iki donanım seviyesinde tamamen aynı kapsamda yer alıyor. Kamera ile sürücü yorgunluk algılama sistemi başta olmak üzere tüm ADAS fonksiyonları kullanıcılara eksiksiz şekilde ulaştırılıyor. BYD’nin imzası haline gelen Blade Batarya ve CTB mimarisi ile her iki donanımda standart sunulan ısı pompası, modelin verimlilik ve güvenlik odaklı karakterini güçlendiriyor. Comfort donanım seviyesi ise kullanıcı deneyimini daha ileri taşıyan teknolojik ve konfor odaklı bazı ek özelliklerle ayrışıyor. Daha büyük boyutlu 12.8 inç dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, ön koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, kabine derinlik kazandıran ambiyans aydınlatması, 15W kablosuz şarj ünitesi ve park manevralarını kolaylaştıran panoramik görüş kamerası gibi özellikler Comfort donanım seviyesinde tüketicilerle buluşuyor. Her iki versiyonda da yüksek donanım seviyesi korunurken, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir bir ürün yapısı oluşturuyor. BYD ATTO 2 kullanıcıları, araca geleneksel anahtarın yanı sıra NFC kartı ile de erişim sağlayabiliyor. Tüm versiyonlarda her iki ön koltuk da elektrikli olarak ayarlanabilirken, bu özellik B-SUV segmentinde nadir görülen bir donanım olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ısıtmalı direksiyon özelliği ise ATTO 2’yi rakiplerinden ayrıştıran konfor detaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Diğer BYD modellerinde olduğu gibi, ATTO 2 modeli de gelişmiş bir akıllı sesli asistan ile sunuluyor. Sistem, kullanıcıların klima, cam açma-kapama gibi birçok önemli fonksiyonu sesli olarak kontrol etmesine olanak tanıyor. Ayrıca, kablosuz şekilde aktive olan Android Auto ve Apple CarPlay, yolcuların kesintisiz bir bağlantı deneyimi yaşamasına olanak tanıyor. ATTO 2’de sunulan Araç Enerji Paylaşımı (VtoL) teknolojisi de günlük yaşamda önemli bir pratiklik sağlıyor. Bu özellik sayesinde araç, 3.3 kW’a kadar güç üreterek kahve makinesi veya elektrikli süpürge gibi cihazların çalıştırılmasına olanak tanıyor. Harici bir priz aracılığıyla kullanılabilen bu teknoloji, taşınabilir enerji kaynağı ihtiyacını karşılayarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Kapsamlı güvenlik ve sürüş destek sistemleri sunan ATTO 2, sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklarıyla yüksek koruma sunuyor. Ayrıca Otonom acil fren sistemi (AEB), akıllı hız limiti kontrolü (ISLC), şerit takip asistanı (LSS), adaptif hız sabitleme sistemi (ACC) ve akıllı hız sabitleme sistemi (ICC) ile sürüş güvenliğini her koşulda destekliyor. Kör nokta uyarı sistemi (BSD), kapı açma uyarısı (DOW) ve geri manevra çapraz trafik uyarısı (RCTB) ise sürücünün çevresel farkındalığını artırarak hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde ek güvenlik sağlıyor. BYD, tüm modellerinde olduğu gibi ATTO 2 modellerinde de bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD Mobil Uygulamasını sunuyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonları ile uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. Ayrıca BYD Uygulamasındaki dijital anahtar sayesinde, aracı anahtar taşımadan telefon üzerinden açıp kapatmak mümkün oluyor. Buna ek olarak BYD ATTO 2, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araçlar her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.

