Zonguldak'ta ruhsatsız kaçak 6 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız kaçak 6 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 6 ocağın çevresinde 60 metre demir ray, 7 ton kömür, 4 vagon, 2 havalandırma ve 2 vinç ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

