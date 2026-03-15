ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih!

İran, ABD-İsrail savaşı 16'ncı gününde de şiddetlenerek devam ederken tüm dünyanın merak ettiği "Savaş ne zaman bitecek" sorusuna ABD'den yanıt geldi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları hakkında ABD basınına açıklamalarda bulundu.

'ÇATIŞMA ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SONA ERECEK'

Wright, "Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken. Ancak çatışma önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek ve ardından enerji arzında bir toparlanma ve fiyatlarda bir düşüş göreceğiz" dedi.