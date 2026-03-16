'Sınırlı ve hedef odaklı olacak' Siyonist İsrail'den Lübnan'a kara harekatı
Dünyanın gözünü çevirdiği ABD/İsrail - İran savaşı tüm sıcaklığıyla sürüyor. İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'a rest gibi açıklamalar gelirken, Trump'tan da Tahran yönetimine yeni suçlamalar geldi. Öte yandan; Siyonist İsrail Lübnan'a yönelik tehditlerine devam etti.
28 Şubat'ta başlatılan savaşta bugün yeni bir aşamaya geçildi. İsrail Ordusu Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurdu.
'HEDEF ODAKLI VE SINIRLI OLACAK'
İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde hedefi belli sınırlı bir kara harekatı başlatıldı." dendi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.