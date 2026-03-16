Duruşmayı tiyatroya çevirdiler! Mahkeme salonunda skandal görüntüler

ALİ KARAHASANOĞLU

Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olmakla suçlandığı davanın bugün 5. duruşması yapılacak..

Birinci hafta yapılan duruşmalardaki izleyicilerin, avukatların, sanıkların hareketleri tam bir rezalet idi..

Tarafgir konuşmuyorum.. Ekrem İmamoğlu karşıtlığı yapmıyorum..

Bana dünyanın herhangi bir yerinden.

İlla Türkiye olması gerekmiyor..

Duruşma salonunda sanığın alkışlandığını gösterin..

Sanığın kürsüye doğru yürüdüğünü, ordaki görevlilerin bunu seyrettiğini gösterin..

Sanığın mahkeme başkanına, “Ekranın arkasına saklanma” dediğini gösterin..

Sanığın duruşmaya ara veren hakime, “Nereye kaçıyorsun” dediğini gösterin..

Sanığın savcıya parmak salladığını gösterin.

Duruşma salonunda slogan atıldığını gösterin..

Sanığın isminin başına “Cumhurbaşkanı” eklenerek atılan sloganın bir örneğini gösterin..

Sanıklardan birisinin, özellikle de örgüt başı olduğu ileri sürülen bir tanesinin “Herkes ayağa kalksın” dediği ve salondaki görevliler hariç herkesin ayağa kalktığı bir başka duruşma salonu örneği gösterin..

Mahkeme başkanının yaptığı düzenlemeye itiraz edip, “Jandarma yanımdan çekilmedikçe oturmam” diyen sanıkların dediğinin olduğu, mahkeme başkanının sanık tehdidi ile karar değiştirdiği bir duruşma gösterin..

Mahkeme başkanının, duruşma salonundaki gazetecilerin yerini değiştirmek istediğinde, yargılama ile hiç alakası olmayan, salonda sadece mahkeme başkanının takdiri ile bulunan sözde gazetecilerin direnç gösterdiği bir başka örnek gösterin..

Duruşma salonundan kanundaki açık düzenleme gereği fotoğraf çekimi, video çekimi yasak olduğu halde..

