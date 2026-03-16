  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapıcıoğlu Diyarbakır’da konuştu: ABD imparatorluğunun çöküşü olur Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...' Mavi Vatan’da kuş uçurtulmuyor! Bakan Çiftçi: "Zehir tacirlerine ve insan kaçakçılarına geçit yok!" Dünya rezil rüsva olan kovboyu konuşuyor! Trump hezimetini kanlı tehditlerle örtbas etme derdinde Trump anlayana kadar savaş! İran'dan ABD'ye müzakere kapıları kapandı! Kartal Başkent'te fırtına gibi esti Kuveyt'te alarm! İran'ın İHA'ları havalimanını vurdu! ABD'den son dakika açıklaması: İşte İran saldırılarının biteceği tarih! İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu! Hürmüz Boğazı'nda kılıçlar çekildi! İran'dan şer ittifakına büyük ambargo!
Gündem Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı!
Gündem

Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı!

İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırı başlatan işgalci İsrail'de panik havası hakim. Siyonist güvenlik kaynakları, savaşın planlanan hızda ilerlemediğini ve evdeki hesabın çarşıya uymadığını itiraf etti.

İran’ın direnişi karşısında sarsılan işgal rejiminin güvenlik birimleri, belirlenen hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. İsrail resmi televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre; saldırıların başlangıçta beklenen etkiyi oluşturmadığı ve savaşın Siyonist askeri kurumların çizdiği takvimin gerisinde kaldığı ifade edildi.

Kaos planı duvara tosladı

İşgalci kaynaklar, savaşın gidişatındaki aksaklıkları itiraf ederken, asıl hedeflerinden birinin İran içerisinde toplumsal bir kargaşa çıkarmak olduğunu da ağızlarından kaçırdı. Siyonistlerin, İran halkını sokaklara dökme ve muhalif gruplar üzerinden iç karışıklık çıkarma beklentisinin şu ana kadar karşılık bulmadığı ve bu durumun işgal rejimini büyük bir çıkmaza soktuğu kaydedildi.

Savaşın faturası dünyaya kesiliyor

Siyonistlerin bölgeyi ateşe atan saldırganlığı sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı ekonomik bir darboğaza sürüklüyor. ABD merkezli New York Times gazetesi, İran’a yönelik saldırıların küresel ticaret yollarından enerji fiyatlarına kadar birçok alanda yıkıcı etkiler oluşturduğunu yazdı.

Gazetenin analizine göre, savaşın başlamasından sadece iki hafta sonra ortaya çıkan tablo korkutucu:

  • Enerji Krizi: Hindistan gibi ülkelerde yakıt kuyrukları oluşmaya başladı.
  • Gıda Güvenliği: Kuzey yarımküredeki çiftçiler, artan maliyetler ve belirsizlik nedeniyle ekim sezonu için büyük endişe taşıyor.
  • Ulaşım ve Turizm: CNN'in haberine göre, havayolu şirketleri artan yakıt maliyetlerini bilet fiyatlarına yansıtmaya hazırlanırken, Kıbrıs gibi bölgelerde turizm faaliyetleri durma noktasına geldi.

İşgal rejiminin kendi bekası için bölgeyi sürüklediği bu yangın, yaşam maliyetlerini artırarak tüm dünya halklarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23