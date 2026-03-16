Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı!

İran’ın direnişi karşısında sarsılan işgal rejiminin güvenlik birimleri, belirlenen hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. İsrail resmi televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre; saldırıların başlangıçta beklenen etkiyi oluşturmadığı ve savaşın Siyonist askeri kurumların çizdiği takvimin gerisinde kaldığı ifade edildi.

Kaos planı duvara tosladı

İşgalci kaynaklar, savaşın gidişatındaki aksaklıkları itiraf ederken, asıl hedeflerinden birinin İran içerisinde toplumsal bir kargaşa çıkarmak olduğunu da ağızlarından kaçırdı. Siyonistlerin, İran halkını sokaklara dökme ve muhalif gruplar üzerinden iç karışıklık çıkarma beklentisinin şu ana kadar karşılık bulmadığı ve bu durumun işgal rejimini büyük bir çıkmaza soktuğu kaydedildi.

Savaşın faturası dünyaya kesiliyor

Siyonistlerin bölgeyi ateşe atan saldırganlığı sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünyayı ekonomik bir darboğaza sürüklüyor. ABD merkezli New York Times gazetesi, İran’a yönelik saldırıların küresel ticaret yollarından enerji fiyatlarına kadar birçok alanda yıkıcı etkiler oluşturduğunu yazdı.

Gazetenin analizine göre, savaşın başlamasından sadece iki hafta sonra ortaya çıkan tablo korkutucu:

Enerji Krizi: Hindistan gibi ülkelerde yakıt kuyrukları oluşmaya başladı.

Hindistan gibi ülkelerde yakıt kuyrukları oluşmaya başladı. Gıda Güvenliği: Kuzey yarımküredeki çiftçiler, artan maliyetler ve belirsizlik nedeniyle ekim sezonu için büyük endişe taşıyor.

Kuzey yarımküredeki çiftçiler, artan maliyetler ve belirsizlik nedeniyle ekim sezonu için büyük endişe taşıyor. Ulaşım ve Turizm: CNN'in haberine göre, havayolu şirketleri artan yakıt maliyetlerini bilet fiyatlarına yansıtmaya hazırlanırken, Kıbrıs gibi bölgelerde turizm faaliyetleri durma noktasına geldi.

İşgal rejiminin kendi bekası için bölgeyi sürüklediği bu yangın, yaşam maliyetlerini artırarak tüm dünya halklarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.