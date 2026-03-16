Dubai Havalimanı yanıyor! İran İHA’ları yakıt tanklarını vurdu

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, havalimanı yerleşkesi yakınında bulunan stratejik bir yakıt tankına insansız hava aracı (İHA) isabet ettiği doğrulandı. Patlamanın ardından yükselen alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtirken, güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Söz konusu saldırı, Orta Doğu’da son dönemde tırmanan askeri gerilimin yeni bir halkası olarak görülüyor. Özellikle 28 Şubat’tan bu yana İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak bölgedeki kritik noktalara yönelik hamlelerini artırdığı biliniyor. Yedi farklı Arap ülkesindeki ABD üsleri ve stratejik tesisleri hedef alan füze ve İHA saldırılarının ardından yaşanan bu son olay, bölgedeki dengelerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dubai Havalimanı’ndaki operasyonların, yangının tamamen kontrol altına alınması ve güvenlik taramalarının tamamlanmasının ardından kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.