Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması

Başkan Donald Trump, İran’ın yapay zeka teknolojisini kullanarak sahte saldırı görüntüleri ürettiğini ve yozlaşmış medya aracılığıyla ABD ordusunu zayıf göstermeye çalıştığını öne sürdü. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yandığına dair haberleri yalanlayan Trump, bu bilgileri yayan kuruluşların "vatana ihanet" ile yargılanması gerektiğini savunurken, FCC’nin bu kanalların lisanslarını incelediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın askeri açıdan "etkisiz ve zayıf" olduğunu ancak medya manipülasyonunda usta olduğunu iddia etti. İran’ın son dönemde yapay zeka ile üretilmiş "kamikaze bot" ve "yanan gemi" görüntüleriyle bir algı operasyonu yürüttüğünü belirten Trump, bu görsellerin hiçbir gerçekliğinin olmadığını savundu.

"USS ABRAHAM LINCOLN VURULMADI BİLE"

Trump, özellikle Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün vurulduğu ve okyanusta yandığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. "Gemi yanmak bir yana, vurulmadı bile" diyen Trump, bu iddiaları yayınlayan Wall Street Journal gibi kuruluşları "yalan haber medyası" olarak nitelendirdi. Hasar gördüğü iddia edilen yakıt ikmal uçaklarının da büyük kısmının hizmette olduğunu ekleyen Trump, medyanın bu tavrını "vatana ihanet" olarak tanımladı.

FCC LİSANSLARI MERCEK ALTINA ALDI

Medya üzerindeki baskısını artıran Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr’ın, "vatanseverlikten uzak" olarak tanımladığı bazı haber kuruluşlarının yayın lisanslarını incelemeye aldığını açıkladı. Trump, bu kuruluşların kamu kaynaklarını yalan yaymak için kullandığını belirterek, radikal solcu basının ve gece programı sunucularının halkı yanılttığını savundu. İran'ın sahada harap edildiğini öne süren Trump, Tahran'ın tek gücünün "yapay zeka tasarımı yalanlar" olduğunu iddia etti.

İran Genelkurmay Başkanlığı: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı! Alay konusu oldu
İran Genelkurmay Başkanlığı: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı! Alay konusu oldu

Dünya

İran Genelkurmay Başkanlığı: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı! Alay konusu oldu

Trump iyice zıvanadan çıktı! Hürmüz Boğazı için 6 ülkeden savaş gemisi istedi
Trump iyice zıvanadan çıktı! Hürmüz Boğazı için 6 ülkeden savaş gemisi istedi

Gündem

Trump iyice zıvanadan çıktı! Hürmüz Boğazı için 6 ülkeden savaş gemisi istedi

Neler oluyor? Rusya'ya ait iki gemi vuruldu
Neler oluyor? Rusya'ya ait iki gemi vuruldu

Dünya

Neler oluyor? Rusya'ya ait iki gemi vuruldu

İran’dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"
İran’dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"

Dünya

İran’dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"

Almanya ABD'ye resti çekti! Trump'ın operasyonuna katılmayacaklar
Almanya ABD'ye resti çekti! Trump'ın operasyonuna katılmayacaklar

Dünya

Almanya ABD'ye resti çekti! Trump'ın operasyonuna katılmayacaklar

Şizofren

Lan şeytanın piçi ateş olmayan yerden duman çıkmaz ...kibirli piç kabullenemiyor...

Nihat Kızılçelik

Sübyancı satanist Trump çakalı madem gemilerin yanması yapay zeka oyunu o zaman iki uçak gemisini neden Basra körfezinden bin kilometre uzağa kaçırdın diye sormazlarmı adama güya aklınca yalan zeka oyunu oynuyor sarı şeytan
+90 (553) 313 94 23