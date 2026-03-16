Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın askeri açıdan "etkisiz ve zayıf" olduğunu ancak medya manipülasyonunda usta olduğunu iddia etti. İran’ın son dönemde yapay zeka ile üretilmiş "kamikaze bot" ve "yanan gemi" görüntüleriyle bir algı operasyonu yürüttüğünü belirten Trump, bu görsellerin hiçbir gerçekliğinin olmadığını savundu.

"USS ABRAHAM LINCOLN VURULMADI BİLE"

Trump, özellikle Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün vurulduğu ve okyanusta yandığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. "Gemi yanmak bir yana, vurulmadı bile" diyen Trump, bu iddiaları yayınlayan Wall Street Journal gibi kuruluşları "yalan haber medyası" olarak nitelendirdi. Hasar gördüğü iddia edilen yakıt ikmal uçaklarının da büyük kısmının hizmette olduğunu ekleyen Trump, medyanın bu tavrını "vatana ihanet" olarak tanımladı.

FCC LİSANSLARI MERCEK ALTINA ALDI

Medya üzerindeki baskısını artıran Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr’ın, "vatanseverlikten uzak" olarak tanımladığı bazı haber kuruluşlarının yayın lisanslarını incelemeye aldığını açıkladı. Trump, bu kuruluşların kamu kaynaklarını yalan yaymak için kullandığını belirterek, radikal solcu basının ve gece programı sunucularının halkı yanılttığını savundu. İran'ın sahada harap edildiğini öne süren Trump, Tahran'ın tek gücünün "yapay zeka tasarımı yalanlar" olduğunu iddia etti.