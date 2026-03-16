Gündem ABD'nin "Süper Bombası" Dağlara Çarptı: Siyonistlerin Korkulu Rüyası "Yeraltı Füze Şehirleri"!
Gündem

ABD'nin "Süper Bombası" Dağlara Çarptı: Siyonistlerin Korkulu Rüyası "Yeraltı Füze Şehirleri"!

Yücel Kaya
ABD'nin "Süper Bombası" Dağlara Çarptı: Siyonistlerin Korkulu Rüyası "Yeraltı Füze Şehirleri"!

Müslüman coğrafyasını kan gölüne çeviren emperyalist ABD ve suç ortağı Siyonist rejim, İran’ın dağların altına nakşettiği devasa füze şehirleri karşısında çaresiz kaldı. Batı’nın milyarlarca dolarlık uydu ve istihbarat ağı, yerin yüzlerce metre altındaki "Görünmez Ordu" karşısında kör oldu.

Savunma teknolojilerinde çığır açan İran, topraklarını korumak amacıyla yerin altına adeta birer "çelik kale" inşa etti. Modern savaşın en sinsi silahları olan uydu gözetlemeleri ve hassas güdümlü mühimmatlara karşı geliştirilen bu strateji, işgalci güçlerin iştahını kursağında bırakıyor.

Kaya Tabakası Doğal Zırh Oldu: GBU-57 Bile Çaresiz!

İranlı askeri mühendislerin "dağları oyarak" inşa ettiği bu tesisler, üzerindeki devasa kaya kütleleri sayesinde tam koruma sağlıyor. Askeri uzmanların verilerine göre, yerin 300 metre derinliğine kadar inen bu kompleksler, Batı'nın en güvendiği mühimmatları dahi etkisiz kılıyor.

  • ABD’nin Fiyaskosu: Washington’ın en güçlü sığınak delici bombası olan GBU-57 MOP, ancak 40 metre kaya delebilirken; İran’ın stratejik üsleri bu menzilin fersah fersah ötesinde, 200-300 metre derinlikte bulunuyor.
  • Doğal Tahkimat: Binlerce tonluk kaya örtüsü, en ağır bombardımanlara karşı bile doğal bir kalkan görevi görerek emperyalist saldırıları boşa çıkarıyor.

Raylı Sistemlerle Saniyeler İçinde Fırlatma

Bu tesisler sadece birer sığınak değil, aynı zamanda tam donanımlı birer askeri şehir. Kilometrelerce uzanan tünellerin içinde;

  • Devasa Hangarlar: Balistik füzelerin bakımı ve depolanması için özel alanlar,
  • Hızlı Müdahale: Raylı sistemler ve hidrolik platformlar sayesinde füzelerin saniyeler içinde yüzeye çıkarılıp ateşlenmesi,
  • Gelişmiş Lojistik: Komuta kontrol merkezlerinden yakıt depolarına kadar her türlü ihtiyacın yeraltında karşılandığı bir altyapı bulunuyor.

Haritalarda Görünmeyen Güç: Kamufle Kapılar

Modern uyduların her adımı izlediği bir çağda, İran bu tesislerin girişlerini ustalıkla gizliyor. Kaya dokusuna benzetilen kapılar, sıradan lojistik depolar gibi görünen girişler ve sahte yapılar sayesinde Siyonist istihbarat ağları yanıltılıyor. Geleceğin savaş stratejilerinde, haritalarda yeri olmayan bu "yeraltı şehirleri" işgalci güçlerin korkulu rüyası olmaya devam edecek gibi görünüyor.

