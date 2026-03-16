  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dubai Havalimanı yanıyor! İran İHA’ları yakıt tanklarını vurdu Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar 16 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 16 Mart 2020: Abdullah Ustaosmanoğlu'nun vefatı (Âlim) Mısır'dan ortak Arap gücü çağrısı! Siyonistler saldırıyor! 200'den fazla hedefi vurdular Kemalist Özlem Gürses'ten Siyonist seviciliği Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi! Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin
Spor Onuachu kulüp tarihine geçecek
Spor

Onuachu kulüp tarihine geçecek

Trendyol Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Eyüpspor maçında gol bulursa hem serisini 9 maça taşıyacak hem de Trabzonspor tarihinde kırılması zor bir rekora imza atacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u Onuachu'nun attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golcü oyuncu ligdeki gol sayısını 21'e çıkartarak ilk sırada yer aldı. Nijeryalı forvet aynı zamanda Burak Yılmaz'ın 2011-2012 sezonunda 10 Eylül ile 6 Kasım 2011 tarihleri arasında yakaladığı 8 maçlık gol serisini tekrarlayarak kulüp tarihindeki en uzun serilerden birine ortak oldu.

İLK KEZ BİR OYUNCU 9 MAÇLIK SERİ YAKALAYACAK

Trabzonspor formasıyla son haftalarda üst üste goller atan Onuachu, ligde çıktığı son 8 maçta rakip fileleri havalandırarak önemli bir istikrar yakaladı. Kariyerinde de bir ilke imza atan Nijeryalı golcü bu süreçte Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında toplam 10 gol kaydetti.

Onuachu, Trabzonspor'un Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkartacak ve yeni bir rekora imza atarak kulüp tarihine geçecek. Bordo-mavili kulüpte ilk kez bir oyuncu üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

Onuachu'nun 8 maçlık gol serisi şu şekilde:

23 Ocak 2026 - Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa - 1 gol

30 Ocak 2026 - Antalyaspor 1-1 Trabzonspor - 1 gol

07 Şubat 2026 - Samsunspor 0-3 Trabzonspor - 2 gol

14 Şubat 2026 - Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe - 1 gol

22 Şubat 2026 - Gaziantep FK 1-2 Trabzonspor - 1 gol

27 Şubat 2026 - Trabzonspor 3-1 Fatih Karagümrük - 1 gol

09 Şubat 2026 - Kayserispor 1-3 Trabzonspor - 2 gol

14 Şubat 2026 - Trabzonspor 1-0 Çaykur Rizespor - 1 gol

Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi
Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi

Spor

Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi

Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor

Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber
Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Spor

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Trabzonspor'un acı kaybı! Vefat etti
Trabzonspor'un acı kaybı! Vefat etti

Spor

Trabzonspor'un acı kaybı! Vefat etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23