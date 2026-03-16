Gündem Tel Aviv'de siren sesleri dinmiyor: İran'dan 54. dalga füze saldırısı
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından bölgedeki gerilim 16. gününde de artarak devam ediyor. Tahran yönetimi, İsrail’e yönelik 54. dalga füze saldırısını gerçekleştirirken, stratejik öneme sahip "Siccil" füzelerinin ilk kez kullanıldığı bildirildi.

Orta Doğu’daki askeri hareketlilik, karşılıklı misillemelerle tehlikeli bir boyuta ulaştı. İran’ın pazar günü boyunca gerçekleştirdiği yoğun füze bombardımanı sırasında, uzun menzilli ve yüksek hıza sahip olmasıyla bilinen stratejik "Siccil" füzeleri ilk kez ateşlendi. İsrail’in merkez bölgelerinde siren sesleri gün boyu susmazken, Tel Aviv’e isabet eden füzeler nedeniyle 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Stratejik Tesisler Hedefte

Saldırıların ardından açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, askeri angajmanın sınırlarına dair sert uyarılarda bulundu. Arakçi, İran’ın enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmesi durumunda, bölgedeki Amerikan şirketlerine ait tesisleri doğrudan hedef alacaklarını belirtti.

 

"Sahte Bayrak" Uyarısı

Diplomatik kanallardan gerilimi düşürmeye yönelik çağrılar sürerken, Bakan Arakçi bölgedeki bazı saldırı girişimlerine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Bölgede İran’a atfedilen bazı eylemlerin, gerilimi daha da tırmandırmak isteyen odaklar tarafından düzenlenen "sahte bayrak" (false flag) operasyonları olabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Bölgedeki çatışmaların yayılma riski devam ederken, uluslararası toplumdan gelen itidal çağrılarına rağmen karşılıklı askeri operasyonların durmadığı gözlemleniyor.

