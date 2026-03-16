İran’da casusluk operasyonu: İsrail’e bilgi sızdıran 18 medya çalışanı enselendi

İran istihbaratı, ülkede faaliyet gösteren ve İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen dev bir medya şebekesine yönelik operasyon başlattı! Tahran yönetiminin "terör kanalı" olarak nitelendirdiği Iran International için casusluk yaptığı öne sürülen 18 medya çalışanı, hassas bölgelerin görüntülerini paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre İran İstihbarat Bakanlığı, gözaltına alınan şahısların Amerikan-İsrail düşmanı tarafından bombalanan yerlerin yanı sıra acil yardım görevlileri ile kurtarma ekiplerinin bulunduğu noktaların fotoğraflarını kanala gönderdiğini bildirdi.

Haberde, en az 21 kişinin daha yasal işlemle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, İranlı yetkililerin ülkenin düşmanlarıyla bilgi paylaştığı iddiasıyla en az 500 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.