  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Partisinden istifa etti! AK Parti’ye sürpriz katılım Özgür Özel’den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar İlber Ortaylı röntgeni: 'Farklı iktidar bloklarının kolladığı, koruduğu, kullandığı çok katmanlı bir figürdü' Bursçu değil fuhuşçu Anne ile sevgilisi zehir hazırladı, oğlu ile annenin sevgili yedirdi, kızı evi düzenledi: 500 milyonluk miras için babaya aile boyu kumpas! Afganistan'dan İran'a tam destek: ABD ve siyonist şebekeye sert tepki! Filistin'de Bayram Hazırlığı Katliama Dönüştü! Bir Aile Yok Edildi! Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var Togg T10F Trabzon’da taksi oldu! Karadeniz’in sarp yollarında bir milli gurur Çok sevdiğiniz ABD'de de savcılar Adalet Bakanı oluyor bu kadar korkmayın!
Dünya

Mücteba Hamaney sağlık durumu açıklandı! ‘Edindiğim bilgilere göre…’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran’ın yeni dini lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney’in sır gibi saklanan sağlık durumuyla ilgili Tahran koridorlarından sızan bilgiler dünyayı ayağa kaldırdı! "Talat Atilla ile Memleket" programında konuşan Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, sahadaki kaynaklarına dayanarak Hamaney’in ağır yaralı olduğunu ve yüzünde ciddi deformasyonlar bulunduğunu iddia etti.

Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in uğradığı saldırılardan ağır yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Tahran’daki birincil kaynaklarına dayandırdığı bilgileri paylaşan Orallı, Hamaney’in akli melekelerinin yerinde olduğunu ancak fiziksel olarak ciddi bir tedavi sürecinde bulunduğunu belirterek, İran’ın kamuoyuna açıklama yapmak için "doğru zamanı" beklediğini öne sürdü.

Orallı, Talat Atilla ile Memleket programına konuk oldu. Orallı, İran’da yeni dini lider seçilen Mücteba Hamaney hakkında çok çarpıcı bir açıklamada bulunarak, "Duyumlarına göre sağlık durumu çok iyi değil, yüzünde deforme var, güvenli bir yerde ve ağır yaralı olarak tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Talat Atilla ile Memleket programına konuk olan Akademisyen Doç.Dr. Levent Ersin Orallı çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Orallı, İran'da bulunan öğrencilerinden aldığı bilgilere göre, Mücteba Hamaney'in saldırılardan ağır yaralı olarak kurtulduğunu, akli melekelerinin ve karar verebilme yetisinin bulunduğunu, yüzünde deforme olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

KAYNAĞI, SAHADA BİRİNCİL OLAN KİŞİLER!

Talat Atilla'nın bilginin kaynağını sorması üzerine, "Tahran'da bizim çok değerli öğrencilerimiz var, sahada birincil olarak bulunan kişiler" cevanı üzerine Atilla, "Bu bilginin olay yerinden gelmesi çok önemli" dedi.

"DOĞRU ZAMAN BEKLENİYOR"

Orallı ayrıca, Hameney için "Şu an güvenli bir yerde. Karar alabiliyor. Ama doğru zaman bekleniyor. İran bu manada hala karar alma hiyerarşisi silsilesinde gedik açılmış bir ülke değil" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23