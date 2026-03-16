Siirt’te sağanak alarmı: Bitlis Çayı taştı, tahliyeler başladı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış Siirt’te hayatı olumsuz etkiliyor. Kentten geçen Bitlis Çayı’nın su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı bölgelerde taşkınlar yaşanırken, risk altındaki yerleşim yerleri için tahliye kararı alındı.

Siirt genelinde şiddetini artıran yağışlar, özellikle nehir yataklarına yakın bölgelerde tehlikeli boyutlara ulaştı. Bitlis Çayı’ndaki su seviyesinin kritik eşiği aşması sonucu meydana gelen su baskınları nedeniyle yetkililer harekete geçti. Siirt Valiliği, Baykan ilçesinde riskin yüksek olduğunu belirterek, su baskını tehlikesi taşıyan yapılar için ivedilikle tahliye süreci başlatıldığını duyurdu.

Baykan Belediyesi tarafından hazırlanan tahliye tebligatları, riskli yapı sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına geçici konaklama imkanlarının sağlandığı belirtilirken, bölgedeki ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, yağışların gece saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, özellikle saat 03.00 ile 06.00 arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı vurgulandı.

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda kritik uyarılarda bulundu.

