Siirt’te sağanak alarmı: Bitlis Çayı taştı, tahliyeler başladı

Siirt genelinde şiddetini artıran yağışlar, özellikle nehir yataklarına yakın bölgelerde tehlikeli boyutlara ulaştı. Bitlis Çayı’ndaki su seviyesinin kritik eşiği aşması sonucu meydana gelen su baskınları nedeniyle yetkililer harekete geçti. Siirt Valiliği, Baykan ilçesinde riskin yüksek olduğunu belirterek, su baskını tehlikesi taşıyan yapılar için ivedilikle tahliye süreci başlatıldığını duyurdu.

Riskli bölgelere tahliye tebligatı

Baykan Belediyesi tarafından hazırlanan tahliye tebligatları, riskli yapı sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına geçici konaklama imkanlarının sağlandığı belirtilirken, bölgedeki ekiplerin teyakkuz hali devam ediyor.

Gece yarısına dikkat: Şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, yağışların gece saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, özellikle saat 03.00 ile 06.00 arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı vurgulandı.

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda kritik uyarılarda bulundu.