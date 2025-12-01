Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı
Chery, yeni TIGGO7 ve TIGGO8 modellerini TOSFED İstanbul Park’ta düzenlediği özel bir etkinlikle ilk kez tanıttı. Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Kısa sürede 130 bine yakın kullanıcıya ulaştık, TIGGO ailesi 100 bin tercih ile bizim için büyük bir başarıya dönüştü” dedi. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, “Türkiye’de Türkiye için çalışıyoruz; yeni TIGGO modellerimizi kullanıcılarımızın güvenlik, teknoloji ve konfor beklentilerine göre konumlandırdık. TIGGO isminin kaplandan geldiğini düşünürsek, artık yenilenen Çin kaplanı Türkiye yollarında” ifadelerini kullandı.