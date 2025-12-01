Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Turan, Türkiye’de de önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Kısa sürede 130 bine yakın kullanıcıya ulaştık. Bunun yaklaşık 100 binini TIGGO ailesini tercih eden tüketiciler oluşturuyor. Bu sonuçlar bizim için çok önemli. Kullanıcı memnuniyetine dayalı olarak başta Google olmak üzere yapılan araştırmalarda Chery, küresel pazarda ilk 50 marka arasında Çinli markaların lider temsilcisi konumunda” diye konuştu. Turan ayrıca, “Türkiye pazarı bizim için yalnızca büyüme potansiyeli taşıyan bir pazar değil; aynı zamanda kullanıcılarımıza en doğru ürünü sunmak için derin analizler yaptığımız bir merkez. Geri bildirimler, Türkiye’de özellikle güvenlik, teknolojik kolaylık ve konforu bir arada sunan SUV modellerine güçlü talep olduğunu gösteriyor. Yeni TIGGO7 ve TIGGO8’i geliştirirken bu içgörüleri doğrudan dikkate aldık. Euro NCAP’te elde ettiğimiz 5 yıldızlı güvenlik standardı ve J.D. Power kalite araştırmalarındaki performansımız da bu yaklaşımın doğruluğunu kanıtlıyor” dedi.