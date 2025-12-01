  • İSTANBUL
Otomotiv
9
Yeniakit Publisher
Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Onur Yılmaz
Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Chery, yeni TIGGO7 ve TIGGO8 modellerini TOSFED İstanbul Park’ta düzenlediği özel bir etkinlikle ilk kez tanıttı. Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Kısa sürede 130 bine yakın kullanıcıya ulaştık, TIGGO ailesi 100 bin tercih ile bizim için büyük bir başarıya dönüştü” dedi. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, “Türkiye’de Türkiye için çalışıyoruz; yeni TIGGO modellerimizi kullanıcılarımızın güvenlik, teknoloji ve konfor beklentilerine göre konumlandırdık. TIGGO isminin kaplandan geldiğini düşünürsek, artık yenilenen Çin kaplanı Türkiye yollarında” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Türkiye pazarında üç yıla yakın süredir sunduğu yenilikçi SUV modelleriyle kullanıcılara konforlu ve akıllı bir sürüş deneyimi sağlayan Chery, yeni TIGGO7 ve TIGGO8 modellerini TOSFED İstanbul Park’ta düzenlediği özel etkinlikle ilk kez basın mensuplarının beğenisine sundu. Katılımcılar, iki farklı SUV modelini yakından inceleme ve test etme fırsatı bulurken, “Chery Teknolojisi”nin ulaştığı üst düzey seviyeye de tanıklık ettiler.

#2
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Etkinliğin açılışında konuşan Chery Türkiye Kurucu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Dolu dolu geçen bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli başarılarla dolu bir yıldı. Haziran ayında Chery, Çin’den uluslararası ülkelere 5 milyonu aşan ihracat rekoruna ulaştı. Bugün itibarıyla 5.5 milyon aracı uluslararası pazarlara ihraç eden bir markayız. Chery şu anda 120 ülkede 18 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Global 500 şirketler sıralamasında 102 basamak yükselerek 233’üncü sıraya yerleşen ve en hızlı gelişen otomobil şirketi konumuna gelen Chery için bu sonuçlar son derece gurur verici. Eylül ayında ise Hong Kong Borsası’nda ilk kez işlem hacmine ulaşarak o günden bu yana aktif rol almaya devam ediyoruz” dedi.

#3
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Turan, Türkiye’de de önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Kısa sürede 130 bine yakın kullanıcıya ulaştık. Bunun yaklaşık 100 binini TIGGO ailesini tercih eden tüketiciler oluşturuyor. Bu sonuçlar bizim için çok önemli. Kullanıcı memnuniyetine dayalı olarak başta Google olmak üzere yapılan araştırmalarda Chery, küresel pazarda ilk 50 marka arasında Çinli markaların lider temsilcisi konumunda” diye konuştu. Turan ayrıca, “Türkiye pazarı bizim için yalnızca büyüme potansiyeli taşıyan bir pazar değil; aynı zamanda kullanıcılarımıza en doğru ürünü sunmak için derin analizler yaptığımız bir merkez. Geri bildirimler, Türkiye’de özellikle güvenlik, teknolojik kolaylık ve konforu bir arada sunan SUV modellerine güçlü talep olduğunu gösteriyor. Yeni TIGGO7 ve TIGGO8’i geliştirirken bu içgörüleri doğrudan dikkate aldık. Euro NCAP’te elde ettiğimiz 5 yıldızlı güvenlik standardı ve J.D. Power kalite araştırmalarındaki performansımız da bu yaklaşımın doğruluğunu kanıtlıyor” dedi.

#4
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak ise, Chery’nin büyük teknolojilere sahip dev bir şirket olduğunu vurgulayarak, “Mottomuz ‘Be somewhere, for somewhere’, yani ‘Bir yerde, o yer için’. Türkiye’de Türkiye için faaliyet gösteriyoruz. Bugün 56 bayimizle Türkiye’nin yüzde 93’ünü kapsayan servis ve satış ağı sunuyoruz. Kullanıcılarımızın nereye giderse gitsin Chery güvencesini yanında hissetmesini istiyoruz. Güçlü bir SUV markası olarak Türk tüketicisinin ihtiyaçlarına uygun modeller sunuyoruz. Türkiye’deki SUV kullanıcıları geniş iç hacim, üst düzey güvenlik, akıllı teknolojiler ve güçlü motor performansını aynı anda görmek istiyor. Yeni TIGGO7 ve TIGGO8’i bu beklentilere göre konumlandırdık. Her iki model de şehir içinde konfor, uzun yolda güven ve aile yaşamında çok yönlülük sağlıyor. Bugüne kadar 12 milyona yakın tüketici dijital olarak Chery’yi araştırdı ve 400 bin ziyaretçi showroomlarda araçlarımızı inceledi. Bu ilgi, stratejimizi doğru kurduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

2025’in Chery Türkiye’nin kuruluşunun üçüncü yılı olduğuna dikkat çeken Özocak, “Yaklaşık 30-31 aydır satış yapıyoruz ve 130 bine yaklaşan adette kullanıcıyı yollara Chery otomobiliyle beraber çıkarmış bulunuyoruz. Tabi bunu yaparken çok geniş kitlelere erişmiş durumdayız. Oldukça yüksek seviyede merak teşkil ediyoruz ve hâlâ da merak var. İnsanlar Chery ürünlerini anlamak ve teknolojilerimizi deneyimlemek istiyor” dedi. Chery’nin sadece bir otomotiv üreticisi olmadığını belirten Özocak, “Aynı zamanda robot üreticisi olmayı ve robot piyasasında hâkim konuma ulaşmayı hedefliyoruz. ‘Be somewhere, for someone’, yani ‘Türkiye için Türkiye’de’ yolculuğumuz bugün olduğu gibi yarın da uygun koşullarla daha geniş yelpazede devam edecek. TIGGO ismi kaplandan geliyor. Yani Çin kaplanı artık yollarda geziyor. Yeni TIGGO, bizler için yepyeni Chery’yi temsil ediyor” açıklamasını yaptı.

#6
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Yeni Chery TIGGO7, şık tasarımı, akıllı teknolojileri ve 4x4 seçeneği ile C-SUV segmentine iddialı bir giriş yapıyor. 1.6 TGDI motoru 145 HP güç ve 275 Nm tork üreterek yüksek verimlilik sağlıyor. Yüzen tavan tasarımı, LED farları ve 19 inç jantlarıyla modern ve dinamik bir görünüm sunuyor. 540° çevre algılama sistemi ve 19 ADAS özelliğiyle sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Lansmana özel fiyatlar 4x2 için 2 milyon 199 bin TL, 4x4 için ise 2 milyon 299 bin TL olarak açıklanırken; yalnızca 100 bin TL fark dört çeker seçeneğini daha cazip hale getiriyor.

#7
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Markanın Türkiye’deki amiral gemisi yeni TIGGO8, premium konforu ve geniş yaşam alanıyla aile odaklı SUV kullanıcılarını hedefliyor. 1.6 TGDI motoru 145 HP güç ve 275 Nm tork sunarak hem performans hem de verimlilik sağlıyor. Tamamen elektrikli ön yolcu koltuğu; masaj, havalandırma ve ısıtma özellikleriyle segmentinde öne çıkıyor. Geliştirilmiş 540° kamera sistemi ve yeni ADAS özellikleri, her sürüş senaryosunda daha yüksek güvenlik sunuyor. Chery, 7 koltuklu SUV modeli yeni TIGGO8’i Türkiye’de Prestige donanımıyla 2 milyon 599 bin TL’den satışa sundu.

#8
Foto - Çin kaplanı Türkiye yollarında! Chery’den İstanbul Park’ta büyük şov! Yeni modeller sahne aldı

Test sürüşü etkinliğinde, basın mensupları Chery’nin iki SUV modeli olan yeni TIGGO7 ve TIGGO8’i yakından tanıma fırsatı buldu. Her iki model de ürün stratejisi ve hedef kitle açısından öne çıkan üstün nitelikleriyle dikkat çekti. Katılımcılar, araçların sürüş konforu ve performansını deneyimlemenin yanı sıra, gelişmiş sürüş destek teknolojilerini de test etme imkânı buldu. Etkinlik, Chery’nin yenilikçi yaklaşımını ve SUV segmentindeki iddiasını gözler önüne serdi.

