190 bin noktada ilaçlama yapıldı Kokarca savaşında kazanan insanoğlu

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 2025-2026 döneminde 330 bin kışlakta ilaçlama yapılmasının planlandığını, şu ana kadar yaklaşık 190 bin noktada ilaçlama çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Ordu'da fındık ve birçok tarım ürününe ciddi zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ziraat odaları birlikleri ve ilgili kurumların desteğiyle 15 Kasım 2025 tarihinde başlatılan ve ilkbahar dönemine kadar devam edecek kışlak mücadelesi kapsamında toplam 330 bin noktanın ilaçlanması hedefleniyor.