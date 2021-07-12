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Yerel Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Yerel

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:04:00 -
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaza bugün Oltu-Erzurum Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde Sarısaz köyü mevkisinde meydana geldi. Emine Kaya yönetimindeki 34 TY 4277 plakalı otomobil kavşak olmayan yolda kontrolsüz dönüş yapmak isterken, Ömer Toksoy yönetimindeki E NR 2525 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler Ömer Toksoy ile Emine Kaya ile birlikte Ziya Toksoy, Bilal Toksoy, Ahmet Mustafa Kaya, Fatma İrem Kaya, Muhammet Emir Dilek, Elif Nisa Dilek, Songül Dilek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Songül Dilek (45) ile Ahmet Mustafa Kaya (4) Erzuruma sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

 

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