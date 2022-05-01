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Yerel Otomobil sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu
Yerel

Otomobil sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çoban 6 kişi yaralanırken, 50 koyun ise telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 23:25:00 -
Otomobil sürüye çarptı: 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada 2’si çoban 6 kişi yaralanırken, 50 koyun ise telef oldu.

Kaza, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak koyun sürüsüne çarptı. Kazada araç içindeki 4 kişi ve sürüdeki 2 çoban yaralandı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazada 50 koyunda telef oldu.

Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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