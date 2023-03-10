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Yerel Otomobil mi müze mi belli değil! Tarihi eser operasyonunda 690 sikke ele geçirildi
Yerel

Otomobil mi müze mi belli değil! Tarihi eser operasyonunda 690 sikke ele geçirildi

Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 690 sikke ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 14:16:00 -
Otomobil mi müze mi belli değil! Tarihi eser operasyonunda 690 sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu doğrultuda Havalimanı Kavşağı'nda 6 Mart'ta yapılan uygulama kapsamında bir şüphelinin üst aramasında 690 tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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