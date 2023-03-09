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Yerel Otomobil lastiğinden bakın ne çıktı! Yüz binlerce lira değerinde!
Yerel

Otomobil lastiğinden bakın ne çıktı! Yüz binlerce lira değerinde!

İzmir'de uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, bir otomobilin lastiğinden 2 bin 410 adet extacy hap, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 8 kilo 855 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 17:45:00 -
Otomobil lastiğinden bakın ne çıktı! Yüz binlerce lira değerinde!

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, bir otomobilin lastiğinden 2 bin 410 adet extacy hap, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 8 kilo 855 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirliği yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde Karşıyaka ve Kemalpaşa ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

2 ev ve 2 otomobilde gerçekleştirilen aramalarda, 8 kilo 855 gram esrar maddesi, 2 bin 410 adet extacy hap, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve fişekler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 855 lira nakit para ele geçirildi.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ

Öte yandan, Kemalpaşa ilçesinde yapılan aramalarda bir otomobilin lastik kısmından binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Lastik içerisindeki uyuşturucu hapı gören polis ekipleri bile şaşkına döndü.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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