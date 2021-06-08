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Yerel Otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı! O anlar kamerada
Yerel

Otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı! O anlar kamerada

İzmir’in Çiğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çöp konteynerleri ile aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 11:50:00 -

Kaza, gece saatlerinde Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çiğli istikametinden Karşıyaka yönüne gitmekte olan Ali B. (30) idaresindeki 45 AEE 002 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerlerine ve aydınlatma direğini çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taklalar atan araç metrelerce savrulduktan sonra park halindeki Safir marka 45 DK 304 plakalı otobüse çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, çöp konteynerlerinde bulunan çöpler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Araçta yolcu konumunda bulunan Emre Can B., ile Cafer B., kazayı yara almadan atlatırken, yaralı durumdaki otomobil sürücüsü Ali B., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yola saçılan çöpler belediye ekiplerince temizlenirken, aydınlatma direği ise adrese gelen elektrik firması yetkililerince bulunduğu noktadan kaldırıldı. Otomobil çekiciye yüklenirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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