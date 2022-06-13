Otobüs durağındaki yankesici bunu hesap edemedi! Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir otobüs durağında yankesicilik yapan yaşlı adam, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takıldı. Hırsızlık anı amatör kamera ile saniye saniye kaydedildi.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Fatih'teki bir durakta birkaç kişinin girdiği kuyrukta, eli poşetli yaşlı adam, otobüse binmek isteyen bir vatandaşın cep telefonunu "yankesicilik" tabir edilen yöntemle çaldı.
Yaşlı adam elindeki poşeti kamufle olarak kullanırken, otobüs durağa geldiği esnada harekete geçti. Yavaşça önünde bekleyen kişinin cebinden cep telefonunu alan adam, hırsızlık yaptıktan sonra sıradan ayrılarak etrafını kontrol etti.
Görüntülendiğini fark edemedi!
Durağa yakın bir araç içindeki vatandaşa yakalandığından habersiz yankesici, çaldığı cep telefonu ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. O anlar, araç içindeki vatandaşın amatör kamerası ile saniye saniye kaydedildi.