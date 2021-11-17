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Spor Oteli bastılar! Samatta rehin alındı
Spor

Oteli bastılar! Samatta rehin alındı

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar ile karşılaşan Tanzanya Milli Takımının oteline ordu güçlerince baskın düzenlendi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta otelde rehin kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:15:00 - 2021-11-17 12:31:25
Oteli bastılar! Samatta rehin alındı

Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, eski Fenerbahçeli Samatta'nın formasını giydiği Tanzanya Milli Takımı'na otelde baskın düzenledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar'ın konuk ettiği Tanzanya ile 1-1 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maç öncesinde alınan aşırı güvenlik önlemlerinin detayları ortaya çıktı.

İki takım arasında 14 Kasım'da oynanan maç öncesi Tanzanya kafilesinin kaldığı otel, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı iddiasıyla ordu mensupları tarafından basıldı.

Tanzanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, otele silahla giren askerlerin, odaların kapısının önünde beklediği ve oyuncuların çıkmasına izin vermediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Belçika kulübü Royal Antwerp'e sezon başında kiraladığı Mbwana Ally Samatta'nın da otelde mahsur kalan oyuncular arasında yer aldığı belirtildi.

Maçın ardından bir süre daha sıkı güvenlik önlemleri altında bekletilen Tanzanyalı oyuncuların, ülkeden çıkışlarına gecikmeli olarak izin verildiği kaydedildi.

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