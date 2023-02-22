  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hadi açıkla da özür dileyelim! 100 bin konut sözü veren Ekrem'e çağrı

‘Tamam anladık öleceğiz’ Fazıl Say’ı çıldırtan analizler

Akşener kentsel dönüşüme böyle engel olmuş! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Burak Özçivit'ten takdir toplayan hareket! Katar'a gidip...

LGBT desteğiyle bilinen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Diyaneti mahkemeye verdi

İsrail'in her sokağında görülen Türkiye haritası depremleri mi işaret ediyor? Açıklama geldi: Bazı şüpheleri...

Naumovski: Bu Türkiye için yapabileceğimiz küçük bir şeydi

Depremzedeler dikkat! 2 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor

Sözde Nurcular çılgına döndü! AK Parti'nin o açıklaması ayarlarını fena bozdu

"Ülke battı, bitti" diye yırtınanlara İzmir'den kötü haber
Eğitim ÖSYM duyurdu! O sınav ertelendi
Eğitim

ÖSYM duyurdu! O sınav ertelendi

ÖSYM, deprem felaketinin ardından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 16:43:00 -
ÖSYM duyurdu! O sınav ertelendi

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.

Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.

İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23