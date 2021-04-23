  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ÖSYM 2021 ALES ne zaman?
Eğitim

ÖSYM 2021 ALES ne zaman?

ALES ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. Peki, ÖSYM 2021 ALES ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 19:29:00 -
ÖSYM 2021 ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1 ne zaman yapılacak sorusu ALES'e katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte 2021 ALES tarihi...

2021 ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul bombayı patlattı
Medya

Diriliş Ertuğrul bombayı patlattı

Yayınlandığı dönem Türkiye'de reytingleri duman eden Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan’da Urduca dublajla geçen yıl ramazan ayında yayınlanm..
HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı
Yerel

HES kodunda riskli çıktı! Otelden apar topar kaçtı

Bolu'da, otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkınca otelden kaçan şahsı evinde yakalayan polis ekipleri adli ve ..
Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler
Dünya

Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein, "Ermeniler arşivi açarsa, Türklerden özür dilemek zorunda kalırlar" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay