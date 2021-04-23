ÖSYM 2021 ALES ne zaman?
ALES ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. Peki, ÖSYM 2021 ALES ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1 ne zaman yapılacak sorusu ALES'e katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte 2021 ALES tarihi...
2021 ALES ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.