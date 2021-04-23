ÖSYM 2021 ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1 ne zaman yapılacak sorusu ALES'e katılacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte 2021 ALES tarihi...

2021 ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.