Ostim Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, üniversite taban puanlarını ve yüzdeliklerini araştırıyor. Peki, Ostim Teknik Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?
Her yıl yapılan YKS sınavına iki aydan az bir süre kaldı. Sınav heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Ostim Teknik Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Ostim Teknik Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.