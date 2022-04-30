Osmanlı'nın 'Zimem Defteri' geleneği Adıyaman'da devam ettiriliyor! Darısı tüm şehirlere

Osmanlı döneminde genellikle Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan "Zimem Defteri" geleneği, Adıyaman'da yaşatılarak hayırseverlerle muhtaç aileler arasında gönül köprüsü kuruldu.

5 yıl önce başlattıkları geleneği her yıl daha da genişleterek muhtaç ve yetim ailelerin bir nebze de olsa sıkıntılarını gidermeye çalışan Fatma Mutlu ve Kur'an kursu öğrencileri, bu güne kadar yüz binlerce liradan fazla borç kapattı. Zimem geleneğiyle borcu kapatılan aile kadar alacağını alan esnaf da bir o kadar seviniyor.

'Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle devam ettiriyoruz'

Zimem geleneğini yıllardır devam ettirdiklerini belirten Mutlu, "Ebubekir Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile beraber yıllardır Zimem Defteri geleneğini sürdürmekteyiz. Hamd olsun Rabbim bize bu nimeti bahşetti ve bunun için de çok mutluyuz." dedi.

Mutlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerimize ulaşmaya gayret ettik. Elhamdülillah ecdadımızdan bize miras kalan Zimem geleneğini biz de yıllardır öğrencilerimizle, hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle devam ettiriyoruz. Ne hayırseverler kimin borcunu ödediğinden haberi oluyor ne de muhtaç olan kimse kimin onun borcunu ödediğini bilmiyor. Güzel bir şekilde borçları kapatıyoruz. Elhamdülillah yıllardır yüzlerce muhtaç aileye ulaştık. Mahalle mahalle fırın ve bakkalları gezerek muhtaç ailelerin borcunu kapattık. Ecdadımızdan gelen bu gelene aslında birlik beraberlik dayanışma daha güzel yerlere gelme ve Ümmet-i Muhammed'in birliği için ve bizim için de çok önemli. Elhamdülillah biz de elimizden geldiğince bu geleneği devam ettiriyoruz. Aslında biz burada bir köprü görevi görüyoruz. Hamd olsun ki Rabbime bizlere bu nimeti bahşetti." ifadelerini kullandı. (İLKHA)