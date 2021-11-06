  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ortaya çıktı! Samet Aybaba'ya sürpriz teklif
Spor

Ortaya çıktı! Samet Aybaba'ya sürpriz teklif

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba'nın, Azerbaycan Milli Takımı için teklif aldığı ortaya çıktı. Aybaba'nın teklife sıcak baktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 17:16:00 -
Ortaya çıktı! Samet Aybaba'ya sürpriz teklif

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından biri olan Samet Aybaba, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Aybaba ile önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre bir yol haritası belirlenecek. 66 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Milli Takımını çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Samet Aybaba en son Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdiği Adana Demirspor'u çalıştırıyordu. Aybaba, 3 hafta sonunda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı Adana Demirspor'un başında çıktığı 14 maçta ise 2.36 puan ortalamasını yakalamasını bildi. Aybaba, Beşiktaş'ın başında ise 38 maça çıktı ve 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya ünlü milyarder altın konusunda kararını duyurdu

Jefferies'in CEO'su Christopher Wood, yatırım konusunda şaşkına çeviren bir adıma imza attı. Wood, elinde bulunan altınları satma kararı ald..
Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!
Siyaset

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

Meral Akşener'e HDP tepkisi gösteren şehit abisine küfrettiği için tepkileri toplayan İYİ Partili Lütfü Türkkan, arkasına Nutuk'u koyup, par..
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor
Teknoloji

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı e-ticaret ve internet reklamları için yönetmelik çıkarıyor. Buna göre, kişisel veri analiziyle “özel fiyat” sunulabilecek,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay