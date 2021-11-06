Ortaya çıktı! Samet Aybaba'ya sürpriz teklif

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından biri olan Samet Aybaba, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Aybaba ile önümüzdeki hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre bir yol haritası belirlenecek. 66 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Milli Takımını çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Samet Aybaba en son Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdiği Adana Demirspor'u çalıştırıyordu. Aybaba, 3 hafta sonunda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı Adana Demirspor'un başında çıktığı 14 maçta ise 2.36 puan ortalamasını yakalamasını bildi. Aybaba, Beşiktaş'ın başında ise 38 maça çıktı ve 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.