  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ortaokul yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?
Eğitim

Ortaokul yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Ortaokul yüz yüze sınavlar ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze sınavlar 17 Mayıs’tan sonraya bırakıldı. Milyonlarca öğrenci sınav takviminin belirlenip belirlenmediğini araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Ortaokul yüz yüze sınav tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-04-29 08:45:00 -
Ortaokul yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Milyonlarca öğrenci için tam kapanmayla birlikte uzaktan eğitim yeniden başladı. Uzaktan eğitime devam eden ancak yüz yüze sınavlara katılan öğrenciler ise ikinci dönem sınavlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze sınavlar iptal olacak mı?

Ortaokul yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” dedi.

LGS ertelendi mi son durum LGS ne zaman yapılacak?

LGS ertelendi mi son durum LGS ne zaman yapılacak?
LGS ertelendi mi son durum LGS ne zaman yapılacak?

Eğitim

LGS ertelendi mi son durum LGS ne zaman yapılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güneş batıdan mı doğacak? 17 kat hızlandı: Dünyanın ekseni kayıyor!
Teknoloji

Güneş batıdan mı doğacak? 17 kat hızlandı: Dünyanın ekseni kayıyor!

Yeni bir araştırmaya göre, 1990'lardan bu yana Dünya'nın dönme ekseninde belirgin kaymaların olduğu belirtildi. Dünyanın manyetik kutupları ..
Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı

Suudi Arabistan'da bulunan 8 Türk okulunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatılacağı açıklandı.
RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi
Medya

RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, son günlerin tartışmalı dizisi olan Camdaki Kız ile ilgili Kanal D'ye yaptırım uyguladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay