Milyonlarca öğrenci için tam kapanmayla birlikte uzaktan eğitim yeniden başladı. Uzaktan eğitime devam eden ancak yüz yüze sınavlara katılan öğrenciler ise ikinci dönem sınavlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze sınavlar iptal olacak mı?

Ortaokul yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak” dedi.

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