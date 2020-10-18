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Spor Ortalık fena halde karışacak! Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e olay gönderme
Spor

Ortalık fena halde karışacak! Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e olay gönderme

Rusya maçı sonrasında gelen eleştirilere cevap veren Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Fatih Terim'e imalı bir gönderme yaparak "Ben son saniyeye kadar kazanmayı düşünen bir hocayım, bazı teknik direktörler gibi maç bitmeden soyunma odasına gitmem" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:13:00 -
Ortalık fena halde karışacak! Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e olay gönderme

Türkiye'nin önce deplasmanda Rusya ile 1-1 sonra İstanbul'da Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçlarda kadro tercihi ve Burak Yılmaz'ı uzatma dakikalarında oyundan alması sonra eleştirilen teknik direktör Şenol Güneş, isyan bayrağını açtı.

Yakın çevresine 1-1’i çevirmek için elinden gelen bütün çabayı sarfettiğini söyleyen Şenol Güneş’in gösterilen tepkilere anlam veremediği kaydedilirken 68 yaşındaki teknik adam ''Uzatmaların en az 5 dakika olacağını tahmin ettim bunun için o değişikliklere gerek duydum, ne yapsaydım maçı mı bıraksaydım.'' sözleriyle Fatih Terim'e gönderme yaptı.

"Bazı teknik direktörler gibi maç bitmeden soyunma odasına gitmem"

Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ben son saniyeye kadar kazanmayı düşünen bir hocayım, bazı teknik direktörler gibi maç bitmeden soyunma odasına gitmem. Gidenler için bir şey yazılıp çizilmedi, son topa kadar her şeyi denedim fakat ertesi gün en sert şekilde eleştirilen yine ben oldum.''

Ne olmuştu?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarının işaret edildiği esnada hakemlere itirazda bulunmuştu. Maçın sonuna 5 dakika eklenmesine tepki gösteren Terim, "Yasin hoca 5 dakika mı verdiniz? Bravo size! Alın oyununuzu kendiniz oynayın o zaman" dedi ve ardından son düdük çalmadan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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