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Gündem Ormanı yakarken suçüstü yakalandı linçten zor kurtuldu
Gündem

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı linçten zor kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde önceki gün 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu ve 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından saat 09.00 sıralarında yükselen dumanlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:41:00 -
Ormanı yakarken suçüstü yakalandı linçten zor kurtuldu

Yanan bölgeye müdahale sürerken, art arda 2 yangın daha çıktı. Orman içinde araştırma yapan jandarma, 4’üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi elinde çakmakla suçüstü yakaladı. Adının S.K. olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınırken kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Bölgede yaşayanlar şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Daha önce kendi evini de yakan ve sokakta kalan S.K.’nin 14 Eylül’de yine Sorgun’da ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü yangını da çıkardığı açıklandı.

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