Örgütü nasıl çökerttiğini anlattı... FETÖ'yü tek başına yıktı

Yüksek Mahkeme’ye yaptığı bireysel başvuruyla Pakistan’da FETÖ’nün ipini çeken Avukat Muhammed Süheyl Sacid Yeni Şafak’a konuştu.

Pakistan Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru sürecini anlatan Sacid, “FETÖ meselesi Pakistan’da iki yıldır tartışılmasına rağmen yeterli ilerleme kaydedilememişti. Sonra avukat olarak düşündüm ki, bizim Yüksek Mahkememiz en yüksek yargı mercii ve bir Anayasa Mahkemesi gibi işlev görüyor. Özellikle FETÖ okullarının Türkiye’ye devredilemediğini görünce bu bireysel başvuruyu yapma kararını alarak dilekçemi verdim” şeklinde konuştu.

Kendilerini çok iyi gizlediler

FETÖ’nün karmaşık yapısı ve eski tarihlerden elde ettiği bazı imtiyazlar nedeniyle yeterli ilerleme kaydedilemediğine üzüldüğünü aktaran Sacid, “Özellikle FETÖ’cülerin kendilerini ve kuruluşlarını gizlemek konusunda çok akıllı oldukları için şimdiye kadar sonuç alınamamıştı. FETÖ çok karmaşık bir yapı. Türkiye’nin ise bu yapının bir terör örgütü olduğuna ve okullarının Türk devletine devredilmesi gerektiğine dair çok net bir duruş ve tavrı vardı” şeklinde konuşarak durumun kendisini yeni çözüm arayışlarına ittiğini ifade etti.

Darbe teşebbüsünün bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Sacid, “Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk hükümeti çok ciddi bir baskı yaptı Pakistan makamlarına FETÖ konusunda. Birçok dosya gönderildi Pakistan ulusal ve yerel makamlarına. 19 dava vardı FETÖ’cülerin Türkiye’ye iadesi, vizelerinin iptal edilmesi için. FETÖ’nün okullarının faaliyetlerinin durdurulması için yapılan şikayetler yeterli olmasına rağmen iadeler gerçekleşmedi çünkü FETÖ okulları bahsettiğim imtiyazlara sahiplerdi” diye konuşarak bireysel başvuru öncesi dava sürecini açıkladı.

“Kaçmaya çalışacaklar”

FETÖ’nün Pakistan’da artık resmen terör örgütü ilan edildiğini ifade eden Sacid, “Yüksek Mahkeme kararı sayesinde Pakistan’da FETÖ için artık bir gelecek yok. Pakistan’da Anti-Terörizm Yasası var. Bu yasanın 11B bendine göre açıkça şu belirtiliyor ki, ‘Pakistan dışında herhangi bir devlet bir kurum, kuruluş, organizasyon, dernek ve hatta avukat barosu terör ile ilişkisi olduğunu belgelerse Pakistan Devleti o yapıyı terörist olarak ilan edip yasaklamak zorundadır’ şeklinde bir kanun var. Terörün her türlüsü için geçerli bir yasa bu. FETÖ’de bu nedenle artık yasaklı bir terör örgütü. Şahsen bu nedenle birçoğunun ülkeden kaçmaya çalışacağını düşünüyorum” dedi.

Mülteci oyunu

Pakistan’daki birçok FETÖ üyesinin kanundan kaçmak için Birleşmiş Milletler şemsiyesi altına saklandığını söyleyen Sacid, “Pakistan devleti birçoğu hakkında kısıtlama kararı almış durumda ancak ilginç olan nokta ise, FETÖ’cülerin birçoğu Birleşmiş Milletler’den mülteci statüsüne sahipler. Bir şekilde BM’den mülteci statüsü elde etmeyi başarmışlar” dedi. Bunun ilk defa karşılaştığı bir durum olduğunu belirten Sacid, “Birçoğunun iade ve deport edilme gibi süreçlerine bu durum engel oluyor. Bir avukat olarak bunun oldukça tuhaf olduğunu söylemeliyim. Çünkü, bu insanlar Suriye’deki savaştan kaçan veya Myanmar’daki soykırımdan kaçan kişiler değil. Ama yine de bir şekilde BM mülteci statüsüne sahipler ve bundan faydalanıyorlar” diye konuştu.

Yeni Şafak