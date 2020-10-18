Ordu'da özel çocuklar yüzerek engellerini aşıyor

ORDU (AA) - Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı yüzme kursuna katılan zihinsel engelli çocuklar, aldıkları eğitimle hayata tutunuyor.

Müdürlük bir süre önce Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda, zihinsel engelli çocuklar için yüzme kursu açtı.

Ailelerin de memnuniyetle karşıladığı kursa katılan özel çocukların, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra toplumla iletişim becerilerinin de artırılması hedefleniyor.

Özel sporcular yüzme eğitmeni Olcay Tercan, gazetecilere, kursun, Bakanlığın projesi kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Özel çocuklara yönelik verilen bu kursun, pandemi döneminde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ettiğini belirten Tercan, "Çocuklarımızın boş zamanlarında egzersizlerine aynı şekilde devam ediyoruz. Hem eğitimleri hem de yüzme kursları devam ediyor." dedi.

Tercan, kurs sayesinde çocuklar üzerinde fiziksel ve ruhsal olarak ciddi anlamda ilerlemeler katettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle down sendromlu, otizmli öğrencilerimizin özgüvenleri daha çok artıyor, fiziksel güçleri, vücut dirençleri artırıyor, spor ve sosyal alanda arkadaş ediniyorlar. Daha çok konuşma ihtiyacı duyuyorlar, kısaca toplumda etkin rol oynuyorlar. Enerjilerini en iyi şekilde harcıyorlar. Biz de planlamaları yaparak onları yönlendiriyoruz."