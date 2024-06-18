OpenAI'ın Sora'sına yeni rakip geldi

Runway ML, OpenAI'ın bir türlü piyasaya sürülmeyen metinden video üreten yapay zeka aracı Sora'ya rakip olacak Gen-3 Alpha adlı yapay zeka aracını duyurdu.

Şubat 2023'te Gen-1, Haziran 2023'te ise Gen-2 adlı metinden video oluşturma aracını duyuran ABD merkezli üretken yapay zeka girişimi Runway ML, Luma AI’nin Dream Machine ve OpenAI'ın Sora adlı araçlarına dişli bir rakip olacağa benzeyen Gen-3 Alpha adlı yapay zeka aracını duyurdu. Gen-3 Alpha, paylaşılan ilk örneklere bakılırsa oldukça gerçekçi görüntüler oluşturabiliyor.

Runway ML tarafından bilgilere göre Gen-3 Alpha, "gerçek dünyada karşılaşılan çeşitli durumları ve etkileşimleri temsil edebilecek ve simüle edebilecek" kapasitede olacak. 10 saniye uzunlukta videolar üretebilen yapay zeka aracının çıkış tarihi belli değil ancak paylaşılan bilgilere göre kamera hareketlerinden farklı duygularda karakterlere kadar yüksek hassasiyette video içerikler oluşturulabilecek.

Runway'in açıklamasına göre Gen-3 Alpha, resimden video oluşturma, metinden video oluşturma, metinden resim oluşturma modellerinin ortak eğitiminin bir sonucu. Bu sayede yapay zeka aracı, bilgisayar başındaki kişiye film yönetmeni seviyesinde kontrol sağlıyor ve çok daha detaylı ve hassas kamera hareketleri ve video akışı oluşturma imkanı sunuyor.

Gen-3 Alpha, önceki nesle göre zaman çizelgesi anlamında da kullanıcılara çok daha fazla kontrol imkanı sunacak. Ayrıca detaylı bir hikaye akışı için kullanıcılara detaylı jest, mimik ve duygulara sahip karakterler yaratma imkanı sağlıyor. Ayrıca tüm bunları sağlarken yeni ve gelişmiş dahili görsel moderasyon sisteminin yanı sıra C2PA doğruluk standartları gibi güvenlik özellikleri de sunuyor.

Runway'e göre Gen-3 Alpha, araştırmacıların, mühendislerin ve sanatçıların ortak çalışmasının bir ürünü. Bu sayede de hem sinematik açıdan hem de teknik açıdan kararlı bir yapay zeka aracı oluşturulmuş. Ancak her şeye rağmen Gen-3 Alpha için henüz bir çıkış tarihi olmadığını hatırlatalım. Runway tarafından paylaşılan örnek videoları hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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