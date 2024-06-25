OpenAI, şimdi de video odaklı ortak platformu olan ünlü şirketi satın aldı... Değişim hamlesi hayata geçti

Geçtiğimiz günlerde analitik veri tabanı Rockset'i satın aldığını açıklayan OpenAI, şimdi de video odaklı ortak çalışma platformu Multi'yi satın aldı. Geçmişte Remotion ismiyle tanınan Multi'nin bireysel kullanıcılardan ziyade kurumsal şirketlere odaklandığını da belirtelim.

Anlaşmanın detayları

Satın almanın finansal detayları henüz gizliliğini koruyor. Ancak Multi'nin Greylock ve First Round Capital gibi yatırımcılardan aldığı toplam yatırım miktarının 13 milyon dolar olduğunu belirtelim.

Satın almayla birlikte Multi'nin 5 kişilik ekibi OpenAI'a katılacak. Multi çalışanları, OpenAI'ın ChatGPT masaüstü ekibine katılacak. Söz konusu ekip, şirketin Mayıs ayında tanıtılan Mac için ChatGPT masaüstü uygulamasını geliştirmekten sorumlu birimi.

Multi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Alexander Embiricos'un belirttiğine göre Multi, 24 Temmuz'dan sonra kapanacak. Girişimin müşterileri arasında Mozilla, Framer, Plaid ve VMware gibi tanınan şirketler yer almaktaydı. Şirketin kapanmasıyla birlikte tüm verilerin silineceği de belirtiliyor.

Girişimin detayları

Geçmişte Dropbox ve Google gibi şirketlerde çalışan Alexander Embiricos ve Charley Ho tarafından kurulan Multi, uzaktan çalışan ekiplerin görüntülü sohbetler aracılığıyla birlikte çalışması için tasarlandı. Zoom tabanlı platform, aynı anda 10 kişiye kadar ekran paylaşımları vesilesiyle ortak çalışma imkanı sunuyordu. Multi, özelleştirilebilir kısayolların yanı sıra kod, tasarım ve belge paylaşımı için otomatik derin bağlantılar sunmaktaydı. Bu kapsamda yazılımcıların beraber geliştirmesi de amaçlanıyordu.

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OpenAI'ın kurumsal müşteri odağı artıyor

Rockset satın almasını aktarırken, OpenAI'ın kurumsal odağını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtmiştik. Yeni satın alma da bunu doğrular nitelikte. Daha önce de bahsettiğimiz üzere geçtiğimiz aylarda OpenAI'ın PwC ile imzaladığı anlaşma, kurumun OpenAI araçlarını satmasını sağlayacak. Bu da, şirketin 600 bin kurumsal müşterisine yenilerini eklemeye devam edeceğini gösteriyor. Kısacası önümüzdeki günlerde OpenAI'ın daha fazla satın almayla gündeme gelmesi olası.