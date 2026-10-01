Opel’in Türkiye’deki geleceği için kritik zirve! Yeni dönemin fırsatları masada

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Opel’in Almanya’nın Rüsselsheim kentindeki Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Opel CEO’su Florian Huettl ve markanın üst yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmelerde Opel’in gelecek dönem stratejileri, Türkiye pazarının markanın üçüncü en büyük iç pazarı olarak taşıdığı stratejik önem, yeni ürün gamı ve Opel Türkiye’nin yerel performansının daha da güçlendirilmesine yönelik fırsatlar ele alındı.

Türk otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Tofaş ile Opel arasındaki iş birliğinin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerin yapıldığı görüşmelerde, küresel otomotiv sektöründeki dönüşüm, Opel’in orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri, elektrifikasyon, sürdürülebilir mobilite ve değişen müşteri beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Türkiye, Opel’in üçüncü en büyük iç pazarı

Toplantılarda Opel’in Türkiye pazarındaki gelişimi ve büyüme potansiyeli de gündeme geldi. Türkiye’nin Opel’in üçüncü en büyük iç pazarı olduğu vurgulanırken, markanın ülkedeki varlığının daha da güçlendirilmesine yönelik fırsatlar ile Türkiye otomotiv pazarının önümüzdeki dönemde sunabileceği büyüme potansiyeli değerlendirildi.

Görüşmelerde ayrıca Opel Türkiye’nin markanın global yapılanması içerisindeki güçlü konumu ve önümüzdeki dönemde güçlü ürün gamının Türkiye pazarındaki performansa sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Tofaş’ın üretim kabiliyeti öne çıktı

Ziyaretin önemli gündem başlıklarından biri de Tofaş’ın Opel için üstlendiği üretim rolü oldu. Tofaş’ın yüksek üretim kabiliyeti, kalite standartları, üretim tecrübesi ve güçlü sanayi altyapısının Opel’in mevcut operasyonlarına sağladığı katkı üzerinde duruldu.

Tofaş Fabrikası’nda halen Opel Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Opel’in hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo’nun da K9 projesi kapsamında seri üretimine kısa süre içinde başlanması planlanıyor. Bu üretim yetkinliğinin, Opel’in üçüncü en büyük iç pazarı konumundaki Türkiye’deki varlığını ve özellikle hafif ticari araç pazarındaki performansını desteklemedeki önemi de görüşmelerde değerlendirildi.

Eroldu, Astra üretim hattını inceledi

Program kapsamında Opel’in Rüsselsheim’daki üretim tesislerini de ziyaret eden Cengiz Eroldu, markanın önemli modellerinden Astra’nın üretim hattında incelemelerde bulundu. Üretim süreçleri, kalite uygulamaları ve verimlilik çalışmaları hakkında bilgi alan Eroldu, Opel yönetimiyle geleceğin üretim teknolojileri ve otomotiv sektöründeki dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eroldu, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, otomotiv sektörünün hızlı ve çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, “Bu dönemde güçlü markalar kadar, güçlü üretim altyapıları ve uzun vadeli stratejik iş birlikleri de büyük önem taşıyor” dedi.

Opel CEO’su Florian Huettl ve Opel yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde markanın gelecek vizyonu, Türkiye pazarındaki büyüme potansiyeli ve önümüzdeki dönemde birlikte yaratılabilecek yeni fırsatları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Eroldu, “Türkiye, Opel’in en büyük üçüncü pazarı olarak markanın büyüme hedeflerinde stratejik bir konuma sahip. Tofaş olarak üretim tecrübemiz ve sanayi gücümüzle Opel’in hem Türkiye’deki gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Huettl: Türkiye, büyüme stratejimizde önemli pazarlardan biri

Opel CEO’su Florian Huettl ise Tofaş ile yürütülen iş birliğinin Opel açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Türkiye’nin markanın büyüme stratejisinde önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye’de güçlü ürün gamı ve önümüzdeki dönemde sunulacak yeni modellerle müşterilerin beklentilerine yanıt vermeyi ve markanın pazardaki başarısını daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Huettl, Tofaş’ın pazar tecrübesi, güçlü bayi ağı ve üretim yetkinliklerinin iş birliğinin önemli dayanaklarını oluşturduğunu ifade etti.

Huettl, Tofaş ile sürdürülen iş birliği sayesinde Opel’in Türkiye’deki büyüme potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını dile getirdi.

Rüsselsheim’da gerçekleştirilen temaslar, Tofaş ve Opel arasındaki iş birliğinin satış ve pazarlamanın yanı sıra hafif ticari araçlardaki mevcut üretim faaliyetlerini de kapsayan ve Opel’in Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik uzun vadeli stratejik hedeflerle gelişen bir yapı olduğunu ortaya koydu.