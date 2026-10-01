Tavuğu pişirmenin en sağlıklı yolu belli oldu: Buhara konulan o kısmı çıktı.. Mucize kaynak ancak uzmanlar ele aldı
Tavuk eti protein kaynağı ancak uzmanlar pişirme tüyoları konusunda çok kritik bir uyarıda bulunuyor. Tavuğa ekstra kalori ve yağ eklemeden enfes bir aroma kazandırmak için buhar suyuna sarımsak, soğan, taze limon dilimleri, defne... Yüksek ateşte yapılan kızartma ve ızgaralar, etin yapısındaki protein ile yağları kimyasal değişime uğratıp kanserojen heterosiklik aminler üretebiliyor. Tavuğu pişirmenin en sağlıklı yolunun tavuk etinin alt kısımı buharda pişirmek olduğunu belirten uzmanlar, sırlarını tek tek açıkladı. Yüksek ısıdaki tehlikeler, besin değerini koruyan buhar mucizesi ve pratik lezzet tüyoları haberimizde...