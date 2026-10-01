Tavuğu pişirmenin en sağlıklı yolu belli oldu: Buhara konulan o kısmı çıktı.. Mucize kaynak ancak uzmanlar ele aldı

Tavuk eti yüksek sıcaklıkta kızartıldığında ya da doğrudan ateşe maruz bırakıldığında etin doğal yapısındaki proteinler ve faydalı yağlar kimyasal değişime uğrayabiliyor. Bu olumsuz koşullarda etin üzerinde heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi vücuda son derece zararlı olan bazı kanserojen bileşikler ortaya çıkabiliyor. Buharda pişirme yönteminde ise tavuk eti doğrudan aleve, tütsüye ya da kızgın yüzeylere temas etmediği için bu zararlı bileşiklerin oluşumu tamamen engelleniyor veya en alt seviyeye indiriliyor. Diğer yandan sıcak buhar, tavuk etinin kendi doğal suyunu ve nemini tamamen korumasına yardımcı oluyor. Özellikle tavuk göğsü gibi yağ oranı oldukça düşük olan beyaz etlerde yüksek sıcaklık etin kısa sürede kurumasına ve sertleşmesine neden olabilirken, buharda pişirme tekniği çok daha yumuşak, sulu ve lezzetli bir sonuç elde edilmesini sağlıyor.