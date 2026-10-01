Şok eden detaylar ortaya çıktı ve... Galatasaray taraftarı gerçek Leao'yu ne zaman görecek?
Leao'nun esas gerçek Portekizliye dönüşememesi taraftarı endişelendiriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Leao'nun esas gerçek Portekizliye dönüşememesi taraftarı endişelendiriyor.
AC Milan formasıyla zamanında İtalya’da fırtınalar estiren Rafael Leão, Galatasaray’daki başlangıcını ve efsaneleştiği günlerine ne zaman döneceğini değerlendirdi. Hücumda dominant olan ve kapanan rakiplere karşı oynayan Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızdan tam verim alabilmesi için ise bambaşka dokunuşlar gerekiyor.
Rafael Leão’ya AC Milan’daki zirve performansına (özellikle 2021-22 şampiyonluk sezonundaki fark yaratan oyun tarzına ve 2022-23 sezonunda sergilediği 15 gol, 8 asistlik Serie A istatistiklerine) Galatasaray forması altında yeniden ulaşıp ulaşamayacağı soruldu.
Portekizli yıldız ise, "Her sezon farklıdır ama sahaya her çıktığımda en iyi halimi vermeye çalışıyorum. Şu an tamamen farklı bir ortamdayım ve sezon öncesi kampı geçiremediğim için hâlâ en iyi fiziksel formuma ulaşmaya çalışıyorum. Ancak bana güvenen bir hocam ve takımım olduğu sürece, maça ilk 11'de de başlasam yedekten de girsem benim için en önemli şey takıma yardımcı olmak." cevabını verdi.
Leão; patlayıcı gücüne, ivmelenmesine ve fiziksel üstünlüğüne son derece bağımlı bir oyuncu. Tam fiziksel kapasitesine ulaştığında ve maç ritmini yakaladığında Süper Lig seviyesindeki savunmalar için durdurulması son derece zor bir profil çizebilir.
Ancak AC Milan'da sol kanatta geniş alanda bire bir kalabildiği, arkasında onu destekleyen ve koridor açan bek oyuncularıyla etkili oluyordu. Galatasaray ise hücumda dominant olan, ön alanda yoğun baskı kuran ve kapanan rakiplere karşı oynayan bir takım. Bu nedenle Leão’nun dar alandaki yaratıcılığını ve ceza sahası koşularını geliştirmesi gerekecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23