Şok eden detaylar ortaya çıktı ve... Galatasaray taraftarı gerçek Leao'yu ne zaman görecek?

Portekizli yıldız ise, "Her sezon farklıdır ama sahaya her çıktığımda en iyi halimi vermeye çalışıyorum. Şu an tamamen farklı bir ortamdayım ve sezon öncesi kampı geçiremediğim için hâlâ en iyi fiziksel formuma ulaşmaya çalışıyorum. Ancak bana güvenen bir hocam ve takımım olduğu sürece, maça ilk 11'de de başlasam yedekten de girsem benim için en önemli şey takıma yardımcı olmak." cevabını verdi.