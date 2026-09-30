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Gündem Mehmetçik, artık yeni nesil yerli tabanca kullanacak
Gündem

Mehmetçik, artık yeni nesil yerli tabanca kullanacak

Yeniakit Publisher
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay ve astsubaylara göreve başladıklarında devlet tarafından istihkak olarak verilen "beylik tabancası", Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil yerli "SAR9 METE CE" olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı Özgün Yerli Tabanca Geliştirme (ÖYTG) projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil yerli görev tabancası "SAR9 METE CE", TSK'daki subay ve astsubaylara göreve başladıklarında istihkak olarak verilecek.

Değiştirilebilir ergonomik parçaları, sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayı ile görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilen "SAR9 METE CE" Mehmetçiğe, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor.

Farklı senaryolarda gerçekleştirilen testlerde güvenilirliğini kanıtlayan ve 30 bin atışlık görev ömrü bulunan "SAR9 METE CE", su, kum, toz ve sıcaklık testleriyle zorlu koşullarda sınandı.

Sarsılmaz, geliştirme ve test süreçlerinin ardından son dönemin en yüksek adetli sevkiyatını "SAR9 METE CE" ile Türk Silahlı Kuvvetlerine yapacak.

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