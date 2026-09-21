Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!
Nissan, Türkiye’deki müşterilerini de ilgilendiren yeni Kicks e-POWER modeli için İngiltere’deki üretim kapasitesini güçlendiriyor. Sunderland Fabrikası’na yapılacak 170 milyon sterlinlik yatırımla üretilecek model, Türkiye ve Avrupa pazarlarında markanın elektrikli sürüş deneyimini daha geniş bir müşteri kitlesine taşıyacak. Nissan’ın e-POWER teknolojisi ise 2016 yılından bu yana dünya genelinde 1,9 milyonun üzerinde satış başarısına ulaştı.