Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

Bu yapı sayesinde sürücüler, elektrikli araçlara özgü sessiz ve akıcı sürüş, anlık tepki ve doğrusal hızlanma karakterini deneyimlerken benzin istasyonunda yakıt doldurmanın alışılmış kullanım kolaylığını koruyor. Nissan Sunderland Fabrikası hâlihazırda Qashqai’nin e-POWER versiyonlarını üretiyor. Tesis, bu deneyimini İngiltere, Avrupa ve Türkiye’deki müşterilere sunulacak Kicks e-POWER’ın üretimine de taşıyacak. Nissan’ın açıklamasına göre 2016’daki lansmandan bu yana dünya genelinde 1,9 milyondan fazla e-POWER hibrit model satıldı. Bu satışların 200 bini İngiltere’de üretilen Qashqai e-POWER modellerinden oluşuyor. Nissan’ın Sunderland tesisi, 1986’da ilk Nissan Bluebird’ün üretim hattından çıkmasından bu yana 12 milyon araç üretti. Bu rakam, ortalama 1 dakika 45 saniyede bir aracın üretildiği anlamına geliyor. Bugüne kadar 5 milyar sterlin yatırımla desteklenen fabrika, 100’den fazla pazara araç gönderiyor. Tesiste yaklaşık 6 bin kişi doğrudan istihdam edilirken tedarik zincirinde 30 bin ek iş imkânı bulunuyor.