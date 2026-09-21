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Otomotiv
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Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

Nissan, Türkiye’deki müşterilerini de ilgilendiren yeni Kicks e-POWER modeli için İngiltere’deki üretim kapasitesini güçlendiriyor. Sunderland Fabrikası’na yapılacak 170 milyon sterlinlik yatırımla üretilecek model, Türkiye ve Avrupa pazarlarında markanın elektrikli sürüş deneyimini daha geniş bir müşteri kitlesine taşıyacak. Nissan’ın e-POWER teknolojisi ise 2016 yılından bu yana dünya genelinde 1,9 milyonun üzerinde satış başarısına ulaştı.

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Foto - Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

Nissan, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa pazarı için yeni Kicks modelini duyurdu. Nissan’a özgü üçüncü nesil e-POWER hibrit teknolojisiyle donatılacak B-segment crossover, Avrupa ürün gamına yeni bir elektrikli seçenek ekleyecek. Modelin üretimi, bu yıl 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Nissan Sunderland Fabrikası’nda gerçekleştirilecek. Yeni Kicks için tesise 170 milyon sterlin yatırım yapılacak. Kompakt crossover sınıfında konumlanan Nissan Kicks e-POWER, Sunderland’de Qashqai, Juke ve LEAF ile aynı üretim merkezinde banttan çıkacak. Böylece Nissan’ın İngiltere, Avrupa ve Türkiye’deki müşterilerine yönelik elektrifikasyon seçenekleri genişleyecek.

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Foto - Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

Nissan AMIEO Bölgesi Başkanı Massimiliano Messina, yeni modelin Avrupa açısından önemine dikkat çekerek, “Bu haber, Avrupa bölgemiz için son derece sevindirici bir gelişme ve yeni modelleri yeni pazarlara ne denli çevik ve hızlı bir şekilde sunabildiğimizin en somut göstergesi” dedi. Messina, Kicks’in özelliklerini ise şöyle değerlendirdi: “Kicks, kendine özgü e-POWER hibrit aktarma organları, dikkat çekici tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıkan kompakt bir crossover. Avrupalı müşteriler, seçenek sunan bir elektrifikasyon anlayışı arıyor; Kicks’in tanıtımı da Nissan’ın herkese uygun seçenekler sunduğunu bir kez daha ortaya koyacak.”

#3
Foto - Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

Kicks’in ikinci nesli hâlihazırda Japonya, Meksika ve Brezilya’da üretilerek dünya pazarlarına sunuluyor. Model bugüne kadar 70’ten fazla pazarda 1,8 milyonun üzerinde satışa ulaştı. Yeni nesil Kicks’in Avrupa’da ilk kez satışa sunulmasıyla birlikte Nissan, ürün gamındaki elektrifikasyon seçeneklerini daha da çeşitlendirecek. Yeni Kicks, 2025 yılında kullanıma sunulan ve yakıt verimliliği, emisyon değerleri ve sürüş konforunu geliştirmek amacıyla kapsamlı biçimde yenilenen üçüncü nesil e-POWER sistemiyle donatılacak. Teknolojinin temel özelliği, tekerleklerin yalnızca elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi. Benzinli motor ise doğrudan tekerleklere güç aktarmak yerine elektrik üretmek ve bataryayı şarj etmek için kullanılıyor.

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Foto - Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

Bu yapı sayesinde sürücüler, elektrikli araçlara özgü sessiz ve akıcı sürüş, anlık tepki ve doğrusal hızlanma karakterini deneyimlerken benzin istasyonunda yakıt doldurmanın alışılmış kullanım kolaylığını koruyor. Nissan Sunderland Fabrikası hâlihazırda Qashqai’nin e-POWER versiyonlarını üretiyor. Tesis, bu deneyimini İngiltere, Avrupa ve Türkiye’deki müşterilere sunulacak Kicks e-POWER’ın üretimine de taşıyacak. Nissan’ın açıklamasına göre 2016’daki lansmandan bu yana dünya genelinde 1,9 milyondan fazla e-POWER hibrit model satıldı. Bu satışların 200 bini İngiltere’de üretilen Qashqai e-POWER modellerinden oluşuyor. Nissan’ın Sunderland tesisi, 1986’da ilk Nissan Bluebird’ün üretim hattından çıkmasından bu yana 12 milyon araç üretti. Bu rakam, ortalama 1 dakika 45 saniyede bir aracın üretildiği anlamına geliyor. Bugüne kadar 5 milyar sterlin yatırımla desteklenen fabrika, 100’den fazla pazara araç gönderiyor. Tesiste yaklaşık 6 bin kişi doğrudan istihdam edilirken tedarik zincirinde 30 bin ek iş imkânı bulunuyor.

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Foto - Türkiye’yi de ilgilendiriyor! Nissan’dan Kicks e-POWER için 170 milyon sterlinlik dev yatırım!

Sunderland Fabrikası Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adam Pennick, “Sunderland için yapılan bu yeni model tahsisini duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu, dünya standartlarında bir üretim merkezi olarak 40. yılımızı kutlamanın en güzel yolu. Kicks e-POWER hibrit modelinin, elektrifikasyon odaklı ürün gamımızda yer alan Qashqai, Juke ve LEAF ile birlikte üretim hattında yerini almasını sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Dünya genelinde ikinci nesli ile 1,8 milyonun üzerinde satışa ulaşan Kicks, Sunderland’de üretilmek üzere tahsis edilen onuncu Nissan modeli olacak. Sunderland ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren tamamen elektrikli üçüncü nesil Nissan JUKE’un üretimine de ev sahipliği yapacak.

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